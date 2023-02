Con Rapallini como protagonista, River ganó en el regreso al Monumental

River Plate logró revertir el resultado ante Argentinos Juniors y lo venció, sin sobrarle nada, por 2 a 1, en el partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que se jugó en el remodelado Monumental. Argentinos se puso en ventaja con el gol de cabeza de Alexis MacAllister y River concretó la remontada en el segundo tiempo con los tantos del colombiano Miguel Borja y Esequiel Barco, ambos de tiro penal.

La tarde soleada, marcada por un calor agobiante, se presentó difícil para River. La jornada registró el debut de Martín Demichelis como entrenador en el Más Monumental y un agasajo previo a los campeones del mundo, con Daniel Passarella incluido.

El equipo de Gabriel Milito anuló las acciones de Ignacio "Nacho" Fernández y un River superado en el juego, no encontró espacios, con laterales bien contenidos. Lo más destacado ocurrió en los minutos finales. La pelota detenida, un factor que River no puede resolver aún, fue aprovechada por Argentinos cuando Miguel Torrén envió el centro para el cabezazo limpio de MacAllister. La jugada fue observada por el VAR, el mismo que anuló otro tanto del "Bicho" a los 25 minutos por un milimétrico ¿fuera de juego?, pero el 1-0 no se movió.

River y su gente acusaron el golpe. La multitud un tanto decepcionada por la producción de su equipo, temió lo peor, mientras el calor no daba tregua a pesar de la caída del sol. Argentinos salió con otra disposición en el segundo tiempo, más cauto, con la salida de Francisco González Metilli y el ingreso de Federico Redondo, el hijo de Fernando. El plan de Milito, de jugar con la desesperación de River, se desmoronó cuando Borja convirtió el gol de penal por una infracción a Enzo Pérez que sólo Rapallini vio y el VAR convalidó

La igualdad levantó anímicamente a River que fue por más y lo encontró por la misma vía; de penal. MacAllister metió una mano clara, Rapallini no lo vio pero el VAR sí, y Barco, uno de los ingresados para cambiarle la cara a un equipo estático, lo cambió por gol. El ex Independiente lo gritó con euforia de cara a los hinchas en la nueva tribuna Centenario Baja Inferior y River se levantó.

El equipo de Demichelis tuvo el manejo del partido, con más participación de "Nacho" Fernández, pero la salida de Enzo Pérez descompensó el mediocampo. El experimentado volante, agotado, fue reemplazado por Agustín Palavecino, quien trató de aportar lo suyo ante la lesión de Bruno Zuculini, el sustituto natural de Enzo.

Argentinos recuperó la pelota y sobre el final tuvo el empate dos veces: primero con un cabezazo de Redondo que rozó el travesaño y luego con un gol anulado por fuera de juego, en el último minuto, que motivó la intervención del VAR, con una demorada acción que puso suspenso en Núñez. En ningún momento se ve adelantado al delantero visitante, pero desde la cabina instalada en Ezeiza avalaron la decisión del árbitro y River pudo desahogarse y festejar, tímidamente, después de otra actuación que dejó que desear en el arranque del ciclo Demichelis.