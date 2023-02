Central trabajó para ganarle a un Arsenal disminuido y alcanzó a Belgrano

Rosario Central venció por 2 a 1 a Arsenal en un accidentado encuentro que terminó con tres expulsados -dos visitantes en el primer tiempo y uno local en el segundo- jugado por la tercera fecha de la Liga Profesional, en un colmado estadio Gigante de Arroyito. El volante visitante Lautaro Guzmán convirtió de entrada, el mediocampista Francis Mac Allister empató en esa etapa y el delantero local Alejo Veliz convirtió el tanto de la victoria, en el comienzo del segundo período.

Arsenal sorprendió en su primer ataque profundo a los 2 minutos: el lateral derecho Souto picó por su carril, el portugués Leal se la devolvió por esa punta y mandó el centro pasado para la solitaria entrada de Guzmán, quien enganchó hacia adentro, desparramó a Martínez y la clavó arriba, en el segundo palo, en el primer golazo de la infernal tarde del Gigante, con casi 40 grados. Central, que jugó mal en el comienzo, empezó a sacar ventaja a los 6 minutos cuando Pombo lo bajó a Véliz, quien le había ganado en el pique y se iba solo al área. El árbitro Fernando Espinoza, ayudado por el VAR, cambió la tarjeta amarilla por roja. El local jugó casi todo el primer tiempo con un jugador más, pero le costó llegar con peligro, al extremo que su primera maniobra clara fue un zurdazo apenas desviado de Infantino, que pasó muy cerca del poste derecho, a los 23 minutos.

El equipo auriazul mejoró con la pelota en la segunda parta del primer tiempo y así llegó al merecido empate a los 29 minutos, cuando Malcorra tiró una pared con Mac Allister por la derecha del área. Hubo devolución con un centro atrás que el volante de contención remató de zurda y la clavó a media altura, en el primer palo. Sin embargo, Central marcó mal en el medio y se expuso en defensa, como a los 35 minutos cuando Sporle entró en soledad por la izquierda, pero esta vez el guardavallas Servio salvó al córner, en la atajada del partido. El local aumentó la ventaja numérica en el descuento de esa etapa inicial, cuando Sporle pisó en el tobillo izquierdo a Quintana -a quien lesionó de consideración- con una plancha descalificadora que le valió la expulsión, luego de que Espinoza consultara el video y trocara la amonestación por tarjeta roja.

Central lo liquidó rápido en el segundo período: apenas habían jugado 3 minutos cuando Malcorra mandó un buen córner desde la izquierda que Véliz -la figura del local- cabeceó de pique y la clavó arriba, en el ángulo izquierdo, en el tanto que definió el partido. El volante Banega pisó a Infantino en el tobillo derecho dentro del área, a los 12 minutos, en un penal que Espinoza no se animó a cobrar y, además, amonestó al volante local por una supuesta simulación de la infracción recibida. El elenco rosarino monopolizó la pelota y las llegadas hasta la mitad del complemento, pero no pudo traducir en el marcador tamaña diferencia en el juego, hasta que el “Coyote” Alan Rodríguez fue bien expulsado a los 25 minutos por una patada voladora a Souto, el mejor de Arsenal. Así, con un partido lleno de incidencias, Central pudo dar vuelta el marcador como no lo hacía desde septiembre de 2021, cuando venció a Banfield por idéntico resultado, pero de visitante, con dos tantos de su goleador histórico, Marco Ruben.