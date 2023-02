A todo o nada: peleó con la seguridad, subió al escenario y besó a Lali Espósito

Durante este fin de semana Lali Espósito brindó un show en el Festival de Peñas de Villa María, en Córdoba. En medio de la actuación, una fanática saltó las vallas, enfrentó a la seguridad y se subió al escenario para directamente abrazar a Lali.

Al percatarse, la organización decidió apagar las luces del escenario y la seguridad intentó sacar a la chica, que logró besar a la famosa cantante.

En una nota posterior, la cordobesa explicó que "Estaba esperando este momento tan genial para comérmela". "me agarré a piñas con el seguridad pero no me importa total yo estoy feliz porque me subí al escenario y le comí la boca a Lali”, contó.

Horas después, la cantante hizo una aparición en Twitter, donde el video se hizo viral: "La quiero mucho jajaja", escribió.