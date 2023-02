El DT de Aston Villa criticó a "Dibu" Martínez: "No fue inteligente"

La personalidad de Emiliano Martínez hace que haya mucha gente que lo ame y muchos que no lo quieran. Incluso, de los propios. Su entrenador en Aston Villa, el español Unai Emery, ya había hecho algunas críticas de las formas de atajar, festejar y hacer el juego psicológico a los rivales del arquero marplatense. Y este sábado volvió a "atacarlo", diciendo que "no le ordenó" ir a buscar el cabezazo en el final, que "hay que ser más inteligente. Se puede perder, pero no de esa manera", sentenció el técnico luego de la derrota 4 a 2 ante Arsenal.