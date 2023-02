Siempre Messi: el argentino le dio el triunfo al PSG sobre la hora

Las individualidades le dan al París Saint Germain todo lo que falta de producción colectiva. Un equipo que tamaña jerarquía que juega mal, que no tiene funcionamiento, que no puede hacer brillar en conjunto a todas esas figuras, vuelve a ser salvado por una acción destacada de alguno de ellos. Y hoy le tocó a Lionel Messi ponerse la capa, ganar un tiro libre en la puerta del área en el quinto minuto de descuento y ejecutarlo con maestría para poner el 4 a 3 del PSG sobre el Lille que fue festejado casi como un título, por lo que significaba para el equipo parisino no ganar su partido en el Parque de los Príncipes.