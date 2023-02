Talleres lo ganó en una ráfaga

Con un buen trabajo colectivo y contundencia en el arranque del partido, Talleres se facilitó la tarea, sacó ventaja de dos goles en un ratito y después lo controló, no pudo estirar la diferencia pero le ganó bien a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0, por la cuarta fecha de la Liga Profesional. Los cordobeses sumaron su tercer triunfo consecutivo y están en la tercera posición.

os cordobeses abrocharon su tercer triunfo en fila, antes habían derrota a Atlético Tucumán y Boca tras el traspié del debut ante Independiente, y se meten con nueve puntos en el lote de equipos que ocupan la tercera posición, detrás de Lanús (12) y Huracán (10). Por el lado de los dirigidos por Leonardo Madelón el panorama en números es complicado, ya que con un solo punto es uno de los colistas del certamen junto a Colón, además de estar en una delicada situación en los promedios del descenso.

La ‘T’ no dejó dudas desde el arranque mismo del juego en la agradable noche del estadio Mario Alberto Kempes, a los 13 minutos ya se imponía 2 a 0 y en esa primera mitad dispuso de al menos otras tres chances claras para aumentar aún más la diferencia, ante un rival que perdía rápidamente la pelota y quedó mal parado en defensa en varias ocasiones. Los visitantes no encontraban juego, no aparecía el ‘Pulga’ Luis Miguel Rodríguez y los volantes no podían contener a sus rivales, mientras que la ‘T’ dominaba todo, con un gran trabajo de Rodrigo Villagra en el medio y el desequilibrio del paraguayo Ramón Sosa, que desairó a los defensores rivales cada vez que se lo propuso.

El tanto de Pizzini llegó con una buena definición de zurda luego de una buena cesión de Sosa y un pase de cabeza de Alan Franco, que pisó con criterio el área, mientras que el tanto de Santos llegó tras un córner desde la derecha que atravesó toda el área chica y que el uruguayo capitalizó ingresando por el segundo palo y empujando el balón a la red. Se floreaba la ‘T’ también en el complemento, aunque no podía conseguir el gol que le diera tranquilidad plena, mientras que de a poco el visitante intentaba conectar acciones que le dieran la esperanza del descuento.

Y esa posibilidad la tuvo a los 13 minutos de la segunda parte cuando el arquero Guido Herrera con una gran tapada evitó la caída de su valla luego de un potente remate de Gustavo Canto en la salida de un córner desde la derecha. Madelón buscó respuestas en el banco, no solo para intentar generar juego, sino también para neutralizar la superioridad del local. Javier Gandolfi, en tanto, dejó pasar los minutos hasta mover las piezas y con los ingresos de Nahuel Bustos y Diego Valoyes apostaba a asegurar la victoria.

Sin embargo, el encuentro fue perdiendo intensidad, ya no logró en los minutos finales el local mantener el continuo peligro en el arco de Marcos Ledesma, y Central Córdoba no tuvo argumentos futbolísticos para inquietar a la firme defensa del conjunto cordobés. En la continuidad de la LPF, Talleres visitará el próximo sábado a Platense, mientras que el Ferroviario será anfitrión de Argentinos Juniors el lunes 27.