Independiente hizo el gasto, Defensa los goles

Independiente perdió 2 a 0 ante Defensa y Justicia en un entretenido partido disputado en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol y no pudo ganar en condición de local en lo que va del certamen doméstico. Con goles de Nicolás Fernández y Santiago Solari, el "Halcón" de Varela no quiere perderle pisada a la parte alta de la tabla de posiciones y sigue firme a tan solo cuatro puntos del que va primero, Lanús.

El "Rojo" había comenzado muy bien el encuentro, con presión alta y algunas aproximaciones, pero una distracción el mediocampo de Kevin López le permitió a "Uvita" Fernández quedar mano a mano con Rodrigo Rey y puso el 1 a 0. Con el primer tanto, Defensa mejoró y ante una cadena de problemas defensivos entre Damián Pérez y los centrales, Solari puso el 2 a 0 para los de Varela a falta de 10 minutos para el final del primer tiempo.

A los pocos minutos de comenzado el segundo tiempo, el tridente ofensivo de Defensa hizo una jugada colectiva y,cuando la quiso finalizar Kevin Gutiérrez con un remate, dio en la mano de Mateo Barcia y Fernando Rapallini no dudó: penal para el "Halcón". No obstante, desde el VAR lo llamaron al juez principal, y después de observar la jugada en la pantalla, Rapallini decidió retroceder la sanción y no hubo penal para Defensa.

Con este triunfo, Defensa se mantiene en la cuarta posición de la tabla, a solo cuatro puntos del líder Lanús y cosechó tres victorias al hilo desde que perdió 4 a 2 ante Huracán en la primera fecha. El "Rojo" apenas tiene cuatro unidades y marcha en el puesto 22 de la tabla.