La emotiva foto retro que posteó Tinelli de sus veranos de niño en Mar del Plata

Marcelo Tinelli habló muchas veces de sus veranos en Mar del Plata. Eran una costumbre en su niñez, cuando la familia llegaba desde Bolívar para disfrutar de las vacaciones en la playa. El conductor disfruta cada vez que viene a nuestra ciudad, como lo hizo hace algunos días para dejar a su hijo Lolo junto a su madre, Guillermina Valdes, que realiza temporada teatral con "Los 39 Escalones". Pero esta vez el conductor decidió recordar aquella niñez feliz cerca del mar con una foto retro.

Tinelli subió este jueves por la noche una historia de Instagram con una imagen junto a sus padres, en las playas de nuestra ciudad. La foto es de mediados de los 60, cuando Marcelo tenía apenas unos años. "Mis veranos en Mardel con mis amores, mis viejos, Dino y Chiquita. Se extrañan lpm" escribió sobre la imagen, con un emoji de un corazón, recordando a dos seres que ya no lo acompañan en este plano.

Tinelli pasó algunos veranos de su niñez en Mar del Plata, pero no pudo disfrutar mucho tiempo más de su padre, Dino, que falleció en 1971, con apenas 38 años. "No sabía que mi papá estaba así. Sí lo había visto más amarillo: tenía cirrosis. No la habían detectado a tiempo, o en ese momento no tenía cura", contó en una entrevista. Él tenía 11 años, y tuvo que mudarse con su madre a Buenos Aires porque en Bolívar no contaban con el equipamiento adecuado para su tratamiento. Pero Dino Tinelli solo pudo sobrevivir dos semanas. Su esposa cayó en una depresión, y tiempo después fue diagnosticada con esquizofrenia.

El pequeño Marcelo ya no volvería a Bolívar, y vivió su adolescencia en la casa de su abuelos en Capital Federal. Su mamá, María Esther Domeño, falleció muy enferma cuando Marcelo ya tenía 33 años y se había vuelto el conductor más exitoso de la TV, en los inicios de los 90.

“Ellos me dieron todo lo mejor. Hicieron lo que pudieron, cada uno con sus problemas. Eran dos personas hermosas: mi papá con una enfermedad como el alcoholismo y mi mamá con su depresión”, contó hace tiempo el conductor.