El municipio alerta por nuevas lluvias, tormentas y ráfagas intensas en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la tarde de este jueves un "alerta amarillo" para un sector de la provincia, que incluye a General Pueyrredon, por lluvias y tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Según el reporte, también se pronostican ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada variables en la región, entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superadas en forma puntual. Con respecto a al viernes y sábado, continuará un clima inestable con probabilidad de lluvias y en las siguientes jornadas no se esperan fenómenos. Ante cualquier dificultad los vecinos podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

El reporte actualizado del SMN.

Desde Defensa Civil se recuerdan las medidas preventivas a tener en cuenta:

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

- Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas.

- Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

- Asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.