Una moza se indignó por la poca propina que le dejaron en una mesa de 17 personas y se volvió viral

Si hay algo que abunda en TikTok son las anécdotas de las personas en distintas situaciones de su vida. Esta vez, se viralizó la anécdota de una moza que recibió muy poca propina de una mesa multitudinaria: “Me río para no llorar”.

Maira explicó en el video que los 17 comensales gastaron una gran cantidad de dinero en la cena: “Tomaron 14 cervezas y 3 gaseosas nada más, gastaron un total de $ 70.400 “, detalló.

“Les doy la cuenta, me dieron un fajito de propina. Diecisiete personas”, remarcó y mostró el dinero. En las imágenes se ve cómo cuenta los billetes de $10 y $20. “Dejaron a razón de $15 por persona”, dijo entre risas la moza.

“Me río porque si no me tengo que largar a llorar”, añadió irónicamente.

El video rápidamente se viralizó en la plataforma y obtuvo más de 15 mil me gusta y 900 comentarios de los usuarios mostrando indignación ante el hecho. “Argentina, no lo entenderías. Algunas personas no saben lo bajo que es el sueldo de algunos mozos, que a veces viven de las propinas”, “Tantas personas y tan poco lo que te pagaron”, “Los que opinan en que no hay que dejarle propina, obviamente no saben lo bajo que es el el sueldo. Ellos viven de la propina”, fueron algunos de los comentarios.

Tras la viralización de su anécdota, la usuaria amplió en otro video la situación y opinó sobre el grupo de personas que comieron allí: "Tengo una teoría sobre ellos. Para mí, se quedaron en el tiempo. Quizás antes dejaban $ 20 y era bueno el número, ahora no se actualizaron, pero lo hacen con buena intención. En ese caso no me molesta porque muchos son amables, a mí me molesta cuando te tratan mal y encima no dejan nada”, cerró.