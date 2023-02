Video: un nene de 3 años mordió al ladrón que quería robarle el celular a su mamá

Un nene de tres años se convirtió en el héroe inesperado de otro hecho de inseguridad en la calle. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo ante el ataque de dos delincuentes cuando estaban por ingresar a su casa, el nene no se separa nunca de su mamá y llega a morder a uno de los ladrones insistentemente hasta que se escapan sin cometer el robo.

El nene iba caminando junto a su mamá a buscar su uniforme escolar para el arranque de clases cuando fueron víctimas de un violento asalto a plena luz del día en barrio San Vicente, de la provincia de Córdoba. Los dos asaltantes los tomaron por sorpresa e intentaron quitarle el celular a Sofía, de 23 años. El niño, sin dudar, reaccionó para defender a su madre.

“Lo que más angustió fue lo de mi hijo, haber estado con él en ese momento y que haya vivido todo”, declaró la mujer en diálogo con ElDoce.tv. Y agregó que “al menos una vez al día” roban a gente en la calle en ese barrio.

El nene mordió al ladrón para evitar que le robaran a su mamá.

"Alcancé a tocar la puerta de la casa con las llaves y me puse en posición fetal para que no me sacaran el celular", indicó Sofía, quien empezó a gritar y a pedir ayuda desesperadamente, algo que se escucha con claridad en la filmación.

Los ladrones quisieron sacarle el celular, pero no pudieron porque la mujer se cubrió arrodillada en el piso, y su hijo se aferró a ella y mordió al atacante que buscaba arrancarle el teléfono. "Se interpuso entre el ladrón y yo", aclaró Sofía.

Pero eso no fue todo: "Empezó a pegarle al delincuente y hasta lo mordió en uno de los hombros", contó la madre. Ante sus gritos, los vecinos salieron a la calle y como varios automovilistas y motociclistas frenaron su marcha para ver lo que ocurría, los dos ladrones escaparon corriendo sin llevarse nada.