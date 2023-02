“Me duele que mis hinchas me silben e insulten, pero lo acepto”, reconoció Heinze

El entrenador de Newell’s Old Boys de Rosario, Gabriel Heinze, sostuvo que le duele que los hinchas lo "silben e insulten”, como ocurrió el miércoles pasado tras eliminación de Copa Argentina, aunque resaltó que acepta “cómo son las cosas”. “Me duele que mis hinchas me silben e insulten pero acepto cómo son las cosas. Prefiero que se la agarren conmigo y no con los jugadores” admitió el entrenador ‘rojinegro’, en conferencia de prensa.

La entidad del Parque de la Independencia recibió un verdadero mazazo el miércoles, cuando Claypole, club de la Primera C, lo derrotó por 1-0 en San Nicolás y lo marginó del certamen federal en primera ronda. “Vi las imágenes del partido con Claypole. Los chicos hicieron un buen partido, se intentó de las maneras que habíamos hablado y creamos ocasiones. Lo único triste es el resultado. A partir del jueves ya empezamos a preparar el partido con Instituto” sostuvo el exDT de Vélez y Argentinos Juniors.

“El equipo está motivado. Lo digo por el tema específico de las críticas. No creo que haya que trabajar sobre eso en sí sino que hay otras cosas. La motivación es algo que consiguen con la actividad que hacen. El futbolista siempre está con ganas", aclaró el técnico. Con relación a Instituto de Córdoba, el adversario del domingo a las 21.30 en el estadio Mario Kempes, el DT dijo: “Es un equipo que varía en el posicionamiento. Será un partido complejo porque ellos cambian. Por eso estamos trabajando” apuntó.