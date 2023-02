Un Central expeditivo festejo en "El Gigante"

Rosario Central venció 1-0 esta noche a Godoy Cruz de Mendoza, en un pobre encuentro jugado en un colmado estadio Gigante de Arroyito, por la quinta fecha de la Liga Profesional. El tanto fue convertido por el volante Ignacio Malcorra, de penal, cuando promediaba el primer tiempo.



Central jugó mal con la pelota, cometió demasiadas imprecisiones y perdió mucho en el medio y hasta en la salida, pero tuvo el mérito de defenderse bien y, además, de acertar en la mejor jugada del partido. A los 22 minutos Kevin Ortiz –que perdió casi todas las pelota- metió un pase magistral desde media cancha izquierda hasta la punta derecha y Damián Martínez la paró de pecho y gambeteó con ese envión a Galdames, quien lo tocó en el área, en un claro penal que Malcorra cambió por gol.



Godoy Cruz fue la antítesis del conjunto rosarino, porque jugó bien con la pelota, tocó y buscó por los costados, pero casi no llegó, al extremo que su jugada más clara fue un zurdazo de Galdames que rozó el poste izquierdo a los 13 minutos. Central recién volvió a llegar a los 43 minutos cuando el colombiano Campaz metió un centro bárbaro desde la derecha y Véliz se tiró en palomita, en soledad en el área chica. El atacante cabeceó mal y la tiró afuera, cuando sólo debía acertar el arco. Y en el tercer minuto de descuento cuando Campaz dibujó una gran jugada en la que hizo pasar de largo a Pier Barrios, quien lo tocó en el borde del área, pero el delantero dilapidó el tiro libre.



El complemento fue un partido prescindible, en el que Central pudo haber aumentado recién a los 40 minutos con un zurdazo del ingresado Bianchi, solo por la izquierda, que salvó el arquero Diego “Ruso” Rodríguez, luego de que Véliz le bajara la pelota de cabeza. Godoy Cruz tuvo por momentos la pelota y atacó por la izquierda, pero no llegó a patear un tiro al arco, al extremo que su mejor llegada fue un remate alto del ingresado Meli, a los 47 minutos.



En el final, Bianchi tuvo otra chance en un contraataque en el que Rasmussen lo tocó cuando le tiró el tacazo con la otra pierna, luego de haberlo gambeteado. La jugada mereció expulsión por último recurso, pero el juez Echavarría ni siquiera sancionó la infracción. Así, con un planteo ordenado y en el que se defendió bien, Central acertó una de sus contadas llegadas y ganó con justicia su tercer partido seguido en el Gigante de Arroyito,



Esta racha favorable no ocurría desde hace un año y tres meses atrás, cuando el equipo del entonces técnico, Cristian 'Kily' González, doblegó sucesivamente a Patronato de Paraná (3-2), Racing Club (2-1) y Atlético Tucumán (3-1).