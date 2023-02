Retegui hizo rugir a Tigre en Córdoba

Imparable. Goleador del torneo pasado, máximo anotador en el actual, Retegui expone a Boca que no lo "repescó".

Tigre superó esta noche a Belgrano de Córdoba, que convocó a más de 50.000 personas y armó una fiesta en la previa, por 2 a 0, en uno de los encuentros que abrió la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes. El goleador Mateo Retegui anotó los tantos del ‘Matador’ de Victoria a los 25 y a los 42 minutos del complemento, mientras que sobre el final del primer tiempo fue expulsado el arquero del local, Nahuel Losada.





Con el triunfo, los dirigidos por Diego Martínez volvieron a sumar tras la derrota 0-1 ante River de la semana pasada, y suman ocho unidades, mientras que el ‘Pirata’ acumula así su segunda derrota en fila y se queda con siete en la zona media de la tabla.



El elenco bonaerense fue el que propuso el ritmo del juego desde el primer minuto, con un buen juego asociado en el medio entre Lucas Menossi y Blas Armoa, siendo el paraguayo quien tuvo la primera chance clara en sus pies, pero no definió con precisión cuando le quedó la pelota ingresando sobre el segundo palo, tras una gran jugada colectiva. Además, el siempre peligroso Retegui avisó en un par de oportunidades en esa etapa inicial, mientras que el local no hacía pie y el delantero Pablo Vegetti se encontraba demasiado aislado, sin poder generar peligro, a pesar de su insistencia.



Un Belgrano sin ideas, que solamente apostaba a la enjundia de algunos de sus hombres, no pudo encontrar nunca los caminos al arco de Gonzalo Marinelli, y se complicó aún más cuando Losada se fue expulsado, ya que el árbitro Fernando Espinoza entendió que bajó a Armoa, cuando se aprestaba a definir. El fallo generó polémica.



Ya en el complemento, y en superioridad numérica, fue todo del visitante y, de tanto buscarlo, el equipo del Norte del Gran Buenos Aires se puso en ventaja a los 25m., cuando Retegui se sacó de encima a Godoy y asestó un cabezazo letal, tras centro de Ortega, desde la derecha. Fue muy tímido el intento de reacción del ‘Pirata’, porque Tigre siempre se mantuvo bien parado, hasta que nuevamente Retegui recibió en el área y -esta vez- con pierna derecha batió la resistencia del ingresado arquero Manuel Vicentini, para liquidarlo.



En la próxima fecha Belgrano buscará recuperarse cuando visite a Arsenal, el lunes 6 de marzo, mientras que un día antes Tigre será local de Argentinos Juniors.