La historia de la traición de Alexis Mac Allister a su novia: la dejó por su mejor amiga

El escándalo lleva varios días. Pero ahora ya no son rumores ni comentarios acercados por terceros. La propia Camila Mayan, quien fue novia de Alexis Mac Allister durante varios años y estuvo a su lado durante todo el Mundial de Qatar que lo consagró Campeón del Mundo, confirmó que el jugador de la Selección Argentina la dejó de manera inesperada, la mandó de regreso a la Argentina y ahora vive en Inglaterra con quien era su mejor amiga desde la infancia.

Mac Allister y Mayan se conocen desde la secundaria. Allí se enamoraron, cuando tenían 17 años, y llevaron adelante una historia de amor que duró más de cinco años. El jugador pasó por Boca, y el destino europeo ganado con su talento lo llevó a Inglaterra en 2020. Camila, su noviecita de la adolescencia, se convirtió en su pareja y se fue con él a Brighton para acompañarlo en su aventura, que tuvo su pico máximo en el Mundial. El volante se ganó la titularidad, fue figura de La Scaloneta, y juntos celebraron la Copa del Mundo ganada por Argentina. Pero todo cambió al regreso.

Yanina Latorre se encontró de manera casual con Mayan en el restaurante de un shopping y la exnovia de Mac Allister se acercó a hablarle y le confirmó todo. El jugador pasó con ella y su familia la Navidad, y dos días después le dijo que ya no la amaba, que la historia de amor llegaba a su fin y que ella debía dejar Inglaterra y volverse al país. Unas semanas después, Camila se enteró por los medios que Alexis estaba de novio con quien era la mejor amiga del jugador, Ailén Cova. Una joven que conoce a Mac Allister desde la niñez y que formaba parte del grupo de amigos de la pareja.

El posteo de Camila después de la final del Mundial y el mensaje de amor de Alexis.

"Fue después de la gloria, y ella me dijo ahora que lo pensaba él estaba frío durante el Mundial, distante , pero no lo quería molestar por este tema del Mundial", contó Latorre y reveló que de algún modo asesoró con respecto a sus derechos dado que pasó muchos años en Europa junto al futbolista. "Ellos no estaban en crisis, no le dijo de la relación con Ailén, le dijo dos días después de Navidad que no la quería más", contó.

Yanina Latorre comentó que, contrario a lo que se difundió en varios medios, la youtuber no parece interesada en convertirse en una personalidad mediática, ni busca fama por su historia junto a Mac Allister. “Ella nunca sospechó nada, y lo que dicen que le dio un departamento es mentira, ella no tienen ninguna intención de hacer quilombo, solo le dio dos meses de alquiler para un departamento”, aclaró la panelista.

Mac Allister y Ailén, que pasó de ser su mejor amiga a su pareja.

Latorre además reveló que Mayan fue a Inglaterra a buscar sus cosas pero ya se encuentra en Argentina. "Nunca había pasado nada entre Alexis y Ailén, el exnovio de ella no lo puede creer porque eran todos del mismo grupo de amigos. En Qatar Ailén no estaba, fueron Camila y su familia. Ella nunca sospechó nada, pero ahora que lo piensa...", dijo Latorre

En medio del escándalo mediático, Mac Allister dio otro paso virtual para confirmar todo. Borró de su Instagram las fotos que tenía junto a Camila, a quien la mamá del jugador llamó para ponerse a disposición. Es que la familia de Alexis no estaría del todo de acuerdo con el cambio abrupto que decidió el volante.