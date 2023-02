Alvarado va por el primer triunfo ante Gimnasia de Mendoza

Seguramente en la semana libre, César Vigevani debe haber hecho hincapié en la cuestión ofensiva. Alvarado juega ante Gimnasia de Mendoza por la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional a las 20.45 en el Minella para alcanzar su primer triunfo en el campeonato que vendrá acompañado del primer gol en el certamen.

El vaso medio lleno de las dos primeras jornadas dice que el "torito" no pedido y no recibió goles. El medio vacío muestra que no ganó y tampoco anotó. Para salir de ese "gris", tendrá que mejorar en el funcionamiento y también dar alguna seguridad mayor en defensa, ya que en el debut frente a San Martin de San Juan fue figura el arquero Lungarzo y en Flandria jugó con un plantel que difícilmente utilice como local.

La buena noticia es que se recuperó del golpe en la cabeza Gonzalo Lamardo, titular toda la pretemporada, y podría meterse en el equipo titular, lo que soltaría a Fernández para ser el nexo del medio con los hombres de punta. Justamente ahí arriba, podría debutar Mauro Albertengo, el último refuerzo del equipo marplatense.

El rival, Gimnasia de Mendoza, se hizo fuerte como visitante al ganar su único partido fuera de casa, pero no pudo ganar de local, donde empató sus dos compromisos. El "torito" tendrá que prestar atención a la pelota parada ya que los dos goles del"Lobo" en el torneo lo marco Padilla, uno de los marcadores centrales.