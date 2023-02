El "Mono" Burgos llenó de elogios al "Dibu" Martínez: "A los campeones no se los discute"

De arquero marplatense a arquero marplatense: el "Mono" Burgos, exarquero de la selección argentina durante los años 90', llenó de elogios al "Dibu" Martínez por su consagración en la Copa del Mundo.

En una entrevista para La Zona, programa de Fox Sports, el exRiver habló de su fanatismo por el mejor arquero de Qatar 2022: "¿Si me gusta? Pero claro, arquero campeón del mundo. Y a los campeones no se los discute", aseguró. Además, agregó: "Se quedó con el puesto de Armani, que no lo perdió en la cancha sino por el Covid. Se asentó y ganó tres campeonatos".

En esta línea, Burgos explicó que la paciencia del "Dibu" en la primera ronda fue fundamental, ya que en los partidos iniciales no tuvo tanta participación en el arco, pero se convirtió en una figura clave para la fase eliminatoria: "El arquero es como un cazador. Tiene que esperar para participar. Esa ansiedad te la va cubriendo la edad. En el Mundial estaría ansioso por participar".

Si hay algo que lo caracteriza al arquero campeón del mundo, además de sus espectaculares atajadas, fueron sus juegos mentales en la tanda de penales, que lo llevó a tapar más de un disparo durante Qatar 2022. Si bien fue criticado en distintos países de Europa por ese estilo, el "Mono" salió a bancar a su par marplatense: "Son tácticas del jugador para sacar ventaja. Y le ha ido muy bien", explicó el Mono Burgos.

Por último, el exarquero de River habló de las distintas modalidades de preparación que tienen los futbolistas hoy en día a a comparación de antes, en donde la terapia y la salud mental es fundamental para el desarrollo de los jugadores, en especial del "Dibu", que en reiteradas ocasiones ha mencionado el trabajo que realiza con su terapeuta: "Nosotros no teníamos entrenador de arquero, menos psicólogo".