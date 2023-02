Alvarado sigue sin arrancar y sumó el tercer empate

El golazo de José Luis Fernández que parecía arrancar una gran noche para Alvarado que no fue tal. (Fotos: Diego Berrutti)

Se fue el tercer partido de Alvarado en la Zona A de la Primera Nacional y el tercer empate. Con un funcionamiento que no termina de ser aceitado, sin profundidad, y lo único que se puede rescatar es que al fin pudo convertir un gol en el torneo y aún no perdio. Por la cuarta fecha, el conjunto de César Vigegani igualó 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza en el "José María Minella.

El regreso de Lamardo le dio la chance a Fernández de adelantarse en el campo de juego y, desde ahí, lanzar a los hombres de ataque. Igual, a Alvarado le costó en los primeros minutos del partido llegar al arco de Olivera, más allá del intenso viento a favor que cruzaba en el Minella. Gimnasia no hacía mucho más, pero no le pesaba el partido y parecía estar más cerca del arco de Lungarzo. Sin embargo, a los 20', el viento le dio el toque a lo que es una excelsa pegada de José Luis Fernández que tocó corto un córner, se la frenó Barbieri y sacó un zurdazo de excelencia que cayó como una "bomba" atrás de Olivera, pegó en la parte de arriba del palo derecho y se acostó en el fondo del arco.

Con el gol creció el "torito" que pudo estirar la cuenta con un mano a mano clarísimo de Albertengo que controló y metió el latigazo que tenía buen destino y se encontró con un cruce providencial de Padilla. Lamardo levantaba a la gente con su entrega y recuperación, Fernández manejaba los tiempos y Vadalá se movía por todo el frente de ataque. Pero Gimnasia, con poco, se fue acercando. Un pelotazo largo para Junco obligó una salida rápida de Lungarzo, que casi le sirve el gol al "9" luego de que se le cayó un centro a media altura y la defensa alcanzó a despejar. Pero a los 40', el viento jugó a favor de la visita, Santiago López capturo un rebote en la medialuna y abrió el pie, el arquero nunca pudo adivinar la dirección de la pelota que se fue abriendo y se colgó contra el ángulo derecho.

El final del primer tiempo no fue bueno y el arranque del segundo tampoco. Y eso que la charla fue más larga de lo que debía, a tal punto que Vigevani se fue expulsado por ingresar tarde para el complemento. El dominio de Gimnasia fue más pronunciado y Lungarzo empezó a revolcarse más de la cuenta. Alvarado perdía en el medio y la visita lastimaba por las bandas. Además, aprovechando el viento, cada vez que cruzaba tres cuartos de cancha probaban de afuera y, por suerte para el local, se fueron (casi) todos por encima del travesaño. Una sola tuvo el "torito" con una corrida de Albertengo que quedó mano a mano con Olivera y definió fuerte al cuerpo del arquero que contuvo en dos tiempos.

Los cambios tampoco dieron resultado y, en un momento, el empate empezó a cerrarle más a Alvarado que a Gimnasia, más allá de que desde el banco le intentaban poner una vocación ofensiva que no se trasladó al campo de juego. Por eso, no sorprendió que no pasara nada, que siempre estuviera más cerca la visita que el local y el 1 a 1 quedó sellado hasta el pitazo final de Moyano.