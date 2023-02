Las mejores fotos de la primera victoria de Aldosivi en la temporada

La gente volvió a darle su apoyo a un equipo que en el debut como local perdió, pero no dejó una imagen tan mala. El buen andar por Jujuy, con empate incluido, le dio ese voto de confianza para los hinchas que volvieron a decir presentes en el "José María Minella" para el choque ante Chaco For Ever por la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional. En la previa, se le realizó la entrega de una plaqueta a Salvador "Tatore" Vuoso, histórico goleador y una gloria de la institución.