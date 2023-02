Hay Scaloni para rato en la Selección

Siempre se dijo que no iba a haber problemas y que, obviamente, el técnico campeón del mundo iba a continuar al frente de la Selección Nacional. Pero hasta que no se firmara, no se podía confirmar nada y era un tema que tenía en vilo al mundo futbolero, por la injerencia que ganó el entrenador luego de la gesta en Qatar. Pero aprovechando que se encontraron en París, para la entrega de los premios "The Best" de la FIFA, Claudio Tapia y Lionel Scaloni se juntaron y rubricaron el nuevo contrato que une al hombre de Pujato con a AFA hasta el Mundial 2026.

