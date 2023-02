Kicillof: "No vamos a permitir que jueces mentirosos nos digan que Cristina está perdida y es culpable"

En el marco de un importante plenario sindical realizado este lunes en Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof destacó "la unidad" del movimiento obrero, de cara a las próximas elecciones generales, realizó críticas hacia el justicialismo por la conformación de las listas y defendió a Cristina Kirchner de la "proscripción" de la justicia, donde además tildó a algunos jueces de "mentirosos".

En el comienzo de su discurso, Kicillof habló que este 2023 "será un año bisagra" y donde se dirá "nunca más al neoliberalismo en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en Mar del Plata", cuestionó al "régimen liberal" que derrotó al peronismo en 2015 y que en 2019 "parecía que iba a ser muy difícil de recuperar", haciendo críticas a algunos medios de comunicación y al resultado de las encuestas que en ese momento daban como ganadora a María Eugenia Vidal. "Nos tiraban denuncias judiciales, persecución y espionaje", recordó, resaltando como contraposición a "la unidad del movimiento obrero".

"No es para venir un ratito a sacarnos una foto sino a venir como hacemos hoy, para reflexionar, comprender y ponernos de acuerdo para qué estamos militando, qué necesitamos y qué es lo que queremos, no dicho desde arriba sino con las voces de los protagonistas de nuestro pueblo" y "de no de 3 o 4 dirigentes", señalando que hay algunos "que trabajan con egoísmo".

Como contrapunto, calificó a la oposición "de competir como una olimpíada de la derecha, a ver quien va a hacer el ajuste más duro" y advirtió: "Esta vez dicen lo que vienen a hacer".

En tal sentido, realizó una fuerte defensa a Cristina Fernández de Kirchner y la posicionó fuerte para las próximas elecciones. "La última cantinela que tienen es que después de haberse pasado años y años trabajando para estigmatizar, perseguir, a todos los dirigentes del campo popular y por supuesto a la que más representa, capacidad en término de votos, más trayectoria, más palabra tiene, han trabajado años para proscribir a Cristina y ahora esconden la mano y dicen que no está proscripta. Ahora se hacen los distraídos y dicen que se puede presentar", mencionó.

Y agregó: "No nos dejemos engañar, trataron hasta de matarla a Cristina, proscribirla con un tiro y ahora tratan de hacerlo política y civilmente por que esto que un juez sin pruebas con mentiras, que un tribunal con inventos y patrañas, títulos de la televisión, se anime a decir que con sentencia infundadamente, pretenden decir que Cristina nunca más va poder ejercer cargos públicos. Eso está escrito, hecho y para el peronismo que vivió 18 años de proscripción y de exilio", acotó el Gobernador.

Por último, arengó: "No vamos a permitir que jueces mentirosos, mamarrachos digan que Cristina está prohibida, que digan que es culpable, que no puede ser lo que quiere ser. Estamos en un año definitorio, en que se juega nuestro futuro inmediato y a largo plazo. No tengo ninguna duda, cuando piden que sigamos gobernando, están pidiendo que sigamos llevando políticas públicas que han reconocido derechos. Eso es finalmente lo que representamos. Y para impedir que la derecha vuelva a la provincia, cuenten con nosotros. Es la derecha o son los derechos", concluyó Kicillof.