Jugó al Quini 6, ganó $2 millones y rompió en llanto: "Ahora me puedo comprar la heladera"

Un momento de gran emoción se vivió en una agencia de Mar del Plata cuando un hombre de muy bajos recursos consiguió hacerse con una suma millonaria después de haber apostado a la suerte con el Quini 6.

La agencia que entregó el premio ganador es San Jorge, ubicada en la calle 25 de Mayo al 3000, que ya esta acostumbrada a dar este tipo de alegrías: se trata del lugar de la Provincia de Buenos Aires que dio más premios y que más billetes vende en Reyes y Navidad.

“Siempre nos pone muy contentos de poder darle suerte a la gente de alguna manera para que cumplan sus sueños pero lo que vivimos el lunes fue muy impactante”, reconoció Ana, responsable del local, en declaraciones a 0223.

Al rememorar el momento, la mujer contó que el “afortunado” no paraba de llorar. “Decía ‘ahora voy a poder comprarme la heladera que se me quemó’. La verdad que no tomaba dimensión de lo que le estaba pasando”, señaló.

La millonaria suma que se lleva el ganador marplatense.

La agenciera explicó que se trata de una persona “muy humilde y de bajos recursos” y reconoció, incluso, que en los últimos meses había comprado menos tarjetas del Quini por su escaso poder adquisitivo.

“Como se dedica a las changas, un día me dijo que ya no podía comprar tres tarjetas como siempre y eligió quedarse con una. Por suerte, Dios quiso que esa sola sea la que gane”, comentó Ana.

Este premio del “sale o sale” del Quini 6 representa una suma de 2.364.397 de pesos pero, con los descuentos que aplica la Afip, la persona se queda con un monto aproximado de 1.700.000 de pesos. “Este es el premio porque ahora ganaron 16 personas pero sino hubiera ganado 38 millones”, aclaró la mujer, y concluyó: “Lo importante es que esta persona que tanto necesita ahora tiene resulta su situación económica”.