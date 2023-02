Proyecto Sur Argentina - Brasil: ¿Compramos monedas?

Una iniciativa que causó revuelo pero que ¿está cerca de concretarse? Semanas atrás se conoció la iniciativa de trabajar en dirección a una moneda común brasileña-argentina lo que en cierta manera representa un viejo anhelo regional y un deseo más que nada de Argentina en medio de la inestabilidad monetaria que domina a su economía en las últimas décadas. Lo primero a referenciar es la “zona euro”. Un proyecto que si bien no es 100% comparable comparte algunos puntos de encuentro y tardó más de 30 años en ser implementado.

La intención inicial es lograr una nueva moneda que atraviese ambas fronteras, que sea compartida y que permita realizar las compras entre ambos países. Es decir, evitar la utilización de dólares como forma de pago para las importaciones y así ahorrar reservas en el comercio bilateral.

Sur se piensa en un principio como la herramienta para promover y facilitar el comercio entre Argentina y Brasil y eventualmente en el futuro, se extendería a otros países de la región. Es decir, sería una moneda común, pero no única. Esto significa que, en el caso de avanzar con la iniciativa, ambos países mantendrían sus respectivas monedas.

Dadas las diferencias de escala entre ambas economías, las dificultades para alcanzar la moneda común radican en la necesidad de que exista una mayor convergencia macroeconómica entre ambos países.

Los presidentes de ambos países, Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula Da Silva a través de un texto conjunto, aseguraron que se empieza a trabajar en dirección a una unión monetaria: “Tenemos la intención de superar las barreras a nuestros intercambios, simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales. También decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa”.

Por otra parte el Ministro de Economía, Sergio Massa declaró que “Habrá una decisión de comenzar a estudiar los parámetros necesarios para una moneda común, que incluye todo, desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la economía y el papel de los bancos centrales", explicó en diálogo con Financial Times.

Por qué Brasil es importante para la Argentina

Brasil es el país que más productos argentinos importa, desde hace al menos 3 décadas. El vértice de esa relación fue en 2011, cuando Brasil compró US$ 17.318 millones, un 24% de las exportaciones argentinas. Triplicó ese año la cuota de mercado de los importadores chinos, que habían quedado segundos. En 2021, el vecino sudaméricano importó de la Argentina US$ 11.767 millones, casi el doble que China.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destacó, además, que “más del 80% de lo exportado por la Argentina al Mercosur lo compra Brasil”, que “absorbe el 35% de nuestras exportaciones industriales y es un mercado crucial para muchos productos agropecuarios nacionales beneficiados por el “arancel externo común”.

La opinión de los economistas

"Celebro que se empiece a discutir la convergencia a una moneda común del Sur. Hace muchos años vengo trabajando en esa idea, para terminar de una vez por todas con la inflación. Es un proceso de largo plazo que puede empezar con la Convertibilidad Real", expresó al respecto el economista Martin Tetaz.

Del lado contrario, el licenciado en Economía Roberto Cachanosky, cuestionó: "¿Quién le va a dar respaldo a la moneda que quieren inventar para el Mercosur? ¿El populismo k, el de Lula, el de Evo? Los que formulan esa propuesta demuestran que ni siquiera conocen el concepto de moneda. Creen que es invento de los gobiernos No, es un descubrimiento del mercado".

"La unificación monetaria con Brasil, si es en serio y no una forma de adoptar el Real como si fuera dolarización del tercer mundo; requiere profundizar la integración comercial, establecer metas fiscales más duras que las del FMI", señaló el economista Fausto Spotorno.

También el el titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, Martín Redrado, manifestó: "El camino hacia una moneda común, debe comenzar x utilizar el sistema de pesos-reales para comercio bilateral. El primer paso concreto es q ambos bancos centrales se otorguen crédito reciproco con plazo de 1 año".

Elon Musk también hablo de “SUR”. El magnate dueño de algunas de las principales multinacionales del mundo, celebró la posibilidad de que se cree una moneda en común entre Argentina y Brasil. "Probablemente sea una buena idea", consideró el empresario a través de Twitter en un hilo de mensajes.

Qué es lo que más le compramos a Brasil

De acuerdo con los datos del Indec, en 2022 lo que más importamos de Brasil son los automóviles, por US$ 406 millones; siguen los aglomerados de hierro (US$ 354 millones); los autos de motor más chico (US$ 345 millones); el fuel oil (US$ 320 millones) y los tractores (US$ 149 millones).

¿Y lo que más le vendemos?

En 2022, lo que más le exportamos a Brasil son los vehículos para transporte de mercancías, por US$ 1.115 millones; trigo y morcajo (N. de la R.: mezcla de trigo y centeno), excluidos trigo duro y para siembra (US$ 972 millones); los autos (US$ 597 millones), otros vehículos (US$ 494 millones) y otras manufacturas de plástico y caucho (US$ 243 millones)