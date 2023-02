El tributo más grande a Guns N' Roses llega a Mar del Plata

Attitude, la banda tributo a Guns N' Roses más grande de Latinoamérica se presentará el 5 de febrero a las 21 en Villa Victoria (Matheu 1851) con un show único para revivir los clásicos que marcaron a generaciones.

La banda ofrece un espectáculo donde no sólo la música es la protagonista sino que también la puesta en escena representa fielmente la estética de la banda estadounidense.

Lograron recrear videoclips en vivo como "November Rain" con la aparición de la novia, el ataúd y los fúnebres. "You could be mine" con uno de los momentos más fuertes, la aparición de un terminator, bailarinas y una gran puesta en escena.

Desde su formación en 2010, en Bahía Blanca, han recorrido importantes escenarios del país, y países como Uruguay, Paraguay y Brasil.

Las entradas se encuentran en venta en la boletería del Museo y en sistema articket. En puntos físicos pueden adquirirse en Belgrano 3420 y San Martín 3263.