Se realizó la tradicional ceremonia en honor a Iemanjá

Bajo una brillante luna llena se llevó a cabo en Mar del Plata la trigésimo novena ceremonia en honor a Iemanjá. Como cada primer domingo de febrero -salvo el impasse obligado por la pandemia-, organizado por la babalorixá Hugo Watenberg , presidente y director espiritual de Reino de Iemanjá Bomí, y con una asistencia que se estima en más de 16 millones de personas , tu lugar la Fiesta en Honor a Iemanjá, celebración que una vez más homenajeó al orixá africanista y honró la Cultura y la Diversidad.

Con la presencia de autoridades y personalidades nacionales, provinciales y municipales, este verdadero evento que ya forma parte de la agenda marplatense, inició con una exhibición de capoeira a cargo del grupo “Topazio” y la atractiva procesión de fieles, que fue seguida por una multitud que se cita desde muy temprano sobre el playón del Complejo Provincial.

Ya en la costa se montó la tradicional “ roda ”, debidamente custodiada por personal de la seccional del Casino y comencé a tocar los tambores, con rezos y bailes a todos los orixás del culto africanista, alrededor del altar ubicado en el ruedo, presidida por la imagen de Africana Iemanjá .

Hugo Watenberg resaltó la importancia de estos valores , y agradeció especialmente a los ex y actuales funcionarios, y en especial al ex intendente Elio Aprile y al ex titular de Emtur, Carlos Patrani, quienes fueron los primeros los que ayudaron a visibilizar esta Fiesta en honor a Iemanjá.

A continuación, se celebraron las bodas y se entregaron las barcas con regalos, llevadas por los fieles, auxiliados por los socorristas y con la custodia de personal de Prefectura y la suelta de mudos fuegos artificiales que iluminaron la noche marplatense, previo a caminar bajo el manto blanco de Oxalá, orixá protector que simboliza el cuidado de todos los presentes.

Al finalizar, los fieles, estrictamente organizados, procedieron a limpiar toda la playa.

Entre los presentes, estuvieron los funcionarios Greta Pena, Titular del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo); Agustina Ponce, Subsecretaria de Políticas y Diversidad del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación: Daniela Castro , Directora Provincial de Políticas para la Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades; Federico Pugliese, director general de Entidades y Cultos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pilar Bosca, gerente operativa de Relaciones con Cultos de la Dirección General de Entidades y Cultos; Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo , Carlos Patrani, expresidente de Emtur y Alejandro Frigerio, del Conicet, entre otros.

Cabe recordar que esta Ceremonia, es la segunda con mayor convocatoria en el mundo, la que se realiza en Bahía de San Salvador, en Brasil, desde donde arribarán representantes del culto, así como de Cuba, Uruguay, Paraguay y todas ellas provincias de nuestro país.

Asimismo, la Fiesta cuenta con las declaratorias de Interés Turístico de la Provincia de Buenos Aires y del Emtur, la declaratoria de Interés Cultural de General Pueyrredón y las garantías de la Secretaría de Derechos Humanos, el Inadi y la Defensoría del Pueblo.

En cada edición hay personas que son invitadas especialmente a ver y compartir esta verdadera celebración, por muy atractiva que sea pero más allá del culto que cada uno profesa. De ahí su importancia dada la conjunción del respeto a la Diversidad.