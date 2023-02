San Lorenzo se quiere recuperar ante uno de los punteros

San Lorenzo, que gozó ganando y sufrió perdiendo en este inicio de temporada, será local mañana ante Godoy Cruz de Mendoza, que venció en sus dos presentaciones, en uno de los partidos a celebrase mañana por la tercer fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se realizará en el estadio Pedro Bidegain, desde las 17.

El San Lorenzo de Rubén Darío Insúa no es precisamente un equipo que deleita con su juego, pero con gran entrega y convencimiento en la temporada pasada logró clasificar para la Copa Sudamericana y aventó el miedo por un promedio que "adelgazaba" fecha a fecha. En esta LPF San Lorenzo aspira a ocupar lugares de protagonismo, tal como lo exige su historia, aunque su plantel en calidad y cantidad no parecería estar a la altura de ese objetivo. En el debut el "Ciclón" venció ajustadamente como local a Arsenal, por 1 a 0 con gol de Andrés Vombergar, y en la fecha siguiente perdió ante Lanús (2-1) de visitante y con un rival que culminó con dos jugadores menos a causa de sendas expulsiones.

Nada sobra en San Lorenzo, todo esta justo, no da para derroches y con Insúa pretende volver a sorprender llegando más alto de los esperado. El técnico "azulgrana", confirmó el equipo que se medirá con el conjunto mendocino. El colombiano Carlos "La Roca" Sánchez, jugará en lugar de Federico Gattoni y al arco volverá Augusto Batalla, recuperado de una lesión muscular, por Facundo Altamirano y Ezequiel Cerutti por Agustín Martegani. Respecto a la situación con Gattoni, que tiene un pie en el Sevilla, de España, Insúa consideró: "el 98 por ciento de los jugadores no deciden por sí mismos. Hay múltiples factores en la decisión, ya sean socioeconómicos o por influencia de su entorno", sentenció el DT.

Godoy Cruz sumó los seis puntos en juego tras lograr vencer a Barracas Central, de visita, y Colón de local, ambos 1-0. El equipo mendocino, dirigido por Diego Flores cuenta con hombres de experiencia, como el arquero Diego Rodríguez (33 años), los defensores Pier Barrios (32) y Federico Rasmussen (30), es sólido en defensa, no sufrió goles en 180 minutos. Por ahora el "Tomba" suma en la tabla de promedios para no sufrir ninguna contrariedad, por ahora está cómodo, y de reojo comenzará a observar la clasificación para las copas internacionales, en este inicio de temporada.