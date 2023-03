Se entregaron las medallas al Mérito Deportivo

En la 45° edición de los premios Justo E. Román, los atletas destacados de Mar del Plata durante 2022 recibieron el reconocimiento más importante otorgado por la Municipalidad de General Pueyrredon a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación. El acto, desarrollado en el Polideportivo Islas Malvinas, contó con la presencia del intendente municipal Guillermo Montenegro. “A mí me llena de emoción ver a todos los deportistas de nuestra ciudad, que nos representan y son embajadores no solo en el país, sino también en el mundo”, señaló el jefe comunal.

En la ocasión también se entregaron las Medallas Profesor José Luís Campo al deporte adaptado y 43 menciones especiales, entre las que se encuentra el reconocimiento a Emiliano Martínez, Campeón del Mundo en Qatar 2022.

La distinción al Mérito Deportivo reconoce a los deportistas marplatenses menores de 21 años de edad más importantes durante el 2022, según sus respectivas disciplinas. Las Asociaciones y Federaciones deportivas preseleccionan a los ternados y el Consejo Asesor del Deporte es el encargado de oficializar a los ganadores. “Acá tenemos un reconocimiento muy especial no solo a cada uno de ellos, sino también a todos los que están detrás: el equipo, entrenador, el que ayuda con la dieta, etcétera. Pero, por sobre todas las cosas, tenemos a la familia”, manifestó el intendente.

Además, Montenegro afirmó: “gracias por el esfuerzo, por el deporte de nuestra ciudad. Y sabiendo que ustedes son elegidos, pero detrás de cada una de las instituciones que representan hay un montón de chicos y chicas que -tal vez ahora no estén mencionados- pero que es muy bueno que practiquen deporte. Y en ese caso, ustedes son un modelo a seguir. Ese ejemplo tiene que ver con los valores del deporte: el respeto, la educación, el respeto a la autoridad y al rival”. “Esto es para todos ustedes, para las familias y para todos los que empujan para que esto sea posible. Yo soy intendente circunstancialmente. Representar a una ciudad deportivamente es para toda la vida. Felicitaciones”, concluyó Montenegro.

Medallas “Prof. Justo E. Román”

Ajedrez: Felipe Delicio.

Atletismo: Juana Zuberbuhler.

Balonmano: Francisco Isach.

Básquet: Juana Barrionuevo

Boxeo: Santiago Sánchez.

Canotaje: León Compta.

Ciclismo: Matías Rosales.

Equitación: Valentina Migliaro.

Fútbol: Giuliana Moyano.

Gimnasia Artística: Nicole Iribarne Aparicio.

Golf: Iara Martín.

Hockey sobre césped: Pilar Robles.

Judo: Mateo Etchechury.

Karate: Heber Cejas.

Nado Artístico: Guadalupe García.

Natación: Ulises Saravia.

Padel: Luca Cortese.

Patín Carrera: Agustín Peluso.

Remo: Julieta González Ricciuti.

Roller Hockey: Michael Palanga.

Rugby: Renzo Zanella.

Saltos Ornamentales: Manuel Iglesias.

Squash: Segundo Portabales.

Surf: Cocó Cianciarulo.

Taekwondo: Antonella Mattei.

Tenis: Fernando Cavallo.

Triatlón: Thiago Muñoz.

Vela: Franco Sánchez.

Voleibol: Juana Giardini.

Voleibol Playa: Belén Enriquez Bondonno



Medallas “Prof. José Luis Campo”

Deporte para personas con discapacidad intelectual y/o Síndrome de Down: Agustín Marengo



Deporte Paralímpico y/o adaptado: Heber López (Power Chair )

MENCIONES ESPECIALES

Emiliano Martínez: Logro Deportivo Internacional

Hugo Oscar Cea: Periodista Deportivo

Sensei Roberto Farah: 50 años de trayectoria en el karate

Prof. Irene Mancuso: Labor docente en el deporte colegial

Marcos Santucho: Compromiso con el deporte barrial

Club Atlético Quilmes: Por su centenario

Club Atlético Peñarol: Por su centenario

Guido Buscaglia: Mundial de natación en Budapest y Medalla de plata en los Juegos ODESUR Asunción

Agustín Scenna: Mundial de Remo en Italia y Medalla de oro en los Juegos Odesur

Asociación Marplatense de Voleibol: Por su cincuentenario

Guías a la Par: Quinto Aniversario

Integra Sport: Décimo Aniversario

Travesía por Mogotes Asociación Civil: Décima competencia de Aguas Abiertas

Solana Sierra: Subcampeona en Roland Garros y Primer título profesional en Cancún.

Equipo Rengos a Motor: Campeones de la Copa Argentina de Powerchair

Marcelo Alejandro Ceratto: Trayectoria Deportiva en hockey sobre césped

Karem Daian Arces: Oro en Street Luge Sudamericano San Juan.

Nahuel Navarro: Compromiso, disciplina y desempeño en el deporte urbano breaking.

Joel Sclavi: Debut en Los Pumas y triunfo sobre los All Blacks

Ken Kuwada: Medallista Panamericano y Sudamericano.

Domingo Robles: Dirigente deportivo

Tomás Maimone: Doble Campeonato Mundial de taekwondo ITF en Amsterdam

Leandro Romiglio: Campeón Panamericano y participación en el Campeonato Mundial de squash en Egipto.

Antonella Falcione: Sub Campeona de Squash en la competencia por equipos y medalla de bronce en dobles mixtos en los Juegos Sudamericanos disputados en Paraguay (ODESUR).

María Belén Laspina: Por los logros obtenidos en el Campeonato Mundial de Natación y Natación Artística para personas con Síndrome de Down, en Portugal

Franco Ezequiel Acosta: Campeón Fedelatin Crucero de la AMB

Octavio Salas: Arquero de la Selección Argentina de Waterpolo, medallista en los Juegos ODESUR.

Pablo Andrés Ursino: Entrenador de Selecciones Juveniles de surf.

Emma Márquez: Medalla de oro por equipos en el Tour de Bronce FEI Jumping Children`s Classic de equitación.

Morena Benítez: Campeona Sudamericana de volteo en categoría 1 Junior en el South American Vaulting Games

Lucía Sánchez Lucero: Por su destacado espíritu deportivo en los Torneos Juveniles Bonaerenses

Aldaba Luppini: Por su destacado espíritu deportivo en los Torneos Juveniles Bonaerenses

Aaron Macsad: Por sus logros deportivos nacionales e internacionales en Footgolf

Ezequiel Santiago Medina: Entrenador deportivo

Gonzalo Borstelmann: Entrenador deportivo

Osvaldo Echeverría: Por su aporte al desarrollo del básquetbol marplatense.

Guillermo Tulio Amengual: Por su aporte al desarrollo del rugby marplatense

Clara Debiase: Campeona Triatlón Ironman categoría 18*24 años y cuarto puesto en el World Championship en Hawai.

Santiago Muñiz: Por su actuación en el Mundial ISA, en el Panamericano y Circuito WSL de surf.

Ignacio Gundensen: Por su actuación en el Mundial ISA, en el Panamericano y Circuito WSL de surf.

Gimnasio Red Line: Por su permanente colaboración con el desarrollo del deporte en la ciudad.

Matías Ovejero: Por sus logros deportivos a nivel nacional e internacional en patín artístico

Facundo Novik: Por su actuación en Para-Taekwondo Kyorugi, subcampeón en el Panamericano San Pablo, Brasil.