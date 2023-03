Alvarado, obligado a ganar y cambiar la imagen

El mazazo todavía retumba. Los hinchas de Alvarado están dolidos, desilusionados, tenían otras expectativas y la primera derrota desnudó las falencias que venía mostrando el equipo en las fechas anteriores que terminaron en empate. Errores defensivos y poco volumen de juego, son las características de un "torito" que vuelve a jugar en el "José María Minella" ante esa gente que le exigirá mucho más y que necesita una victoria para volver a creer. A las 19, recibe a Güemes de Santiago del Estero buscando limpiar la imagen que dejó en Paraná.

Una de las principales críticas de sus hinchas, más allá del juego, fue que vieron un equipo abatido, sin rebeldía, sin reacción ante los goles de Patronato y sin la entrega que en Alvarado es algo que no se negocia. La historia del club así lo exige. Se puede jugar bien o mal, pero no se permite que la devolución de adentro de la cancha no sea total.

Estos resultados suelen dejar secuelas en el equipo y no sorprendería que haya varias modificaciones respecto al once que salió en Entre Ríos. Además de que jugó con un doble cinco para tratar de equilibrar el medio (cosa que no consiguió) y difícilmente lo utilice como local. De todas maneras, no parece un tema de nombres el problema de Alvarado, sino de funcionamiento, de repliegue para defender y de sumar gente para atacar. En los últimos partidos defendió con pocos y atacó con pocos, lo que lo convierte en un equipo que no termina de acomodarse.

Enfrente estará un Güemes que no está mucho mejor. También tiene tres puntos producto de tres empates y hoy son dos de los que estarían peleando por evitar el descenso en la Zona A. Por eso, es un partido de 6 puntos para Alvarado que puede ser el principio de la remontada o puede dejar una herida mayor en el entrenador de cara al futuro.