Boca quiere extender su buen momento

Boca Juniors, confiado por la mejoría que experimentó en su rendimiento durante las dos últimas semanas, visita a Banfield, que marcha último y es uno de los dos equipos que no ganó aún en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un partido válido por la séptima fecha. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.30 en el estadio Florencio Sola, de Banfield, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal TNT Sports.

El equipo "Xeneize" que dirige Hugo Ibarra tiene 11 puntos en el torneo doméstico, viene de empatar en La Bombonera con Defensa y Justicia (0-0) y antes se había coronado campeón de la Supercopa Argentina tras golear en Santiago del Estero a Patronato por 3-0, con tres anotaciones de Darío "Pipa" Benedetto. Banfield es la contracara con apenas 3 puntos, los mismos de Colón, y un último puesto que preocupa y hace tambalear el ciclo del entrenador Javier Sanguinetti, habida cuenta de que este año se irán al descenso los dos equipos de peor promedio y el que salga último en la tabla general acumulada.

En Boca, el "Negro" Ibarra ensayó varios esquemas durante la semana y se especuló con el regreso al mediocampo de Ezequiel "Equi" Fernández luego de no haber jugado ante Defensa y Justicia, debido a la expulsión que sufrió en el partido anterior ante Vélez, en el triunfo por 2-1 en Liniers. Sin embargo, Ibarra mantendrá el esquema de 4-3-3 con tres delanteros netos, no cambiará al 4-4-2 que ensayó con "Equi" Fernández, quizá porque desea aprovechar las ventajas defensivas que otorga Banfield. Boca tendrá en el ataque al "Pipa" Benedetto y dos extremos, el juvenil Luca Langoni, con mayor poder de gol que el otro, el colombiano Sebastián Villa, quien no anotó en lo que va del año y por eso se especulaba con su salida del equipo.

Su rival, Banfield, viene de perder en Tucumán ante el local Atlético por 1-0 con otra floja actuación que dejó a Sanguinetti al borde de la salida, y el partido ante Boca se presenta como una ocasión inmejorable para revertir la situación. Sanguinetti hará cuatro cambios para recibir a Boca, con los ingresos en la defensa de Emanuel Coronel tras haber cumplido una fecha de suspensión, y de Aaron Quirós, en lugar de Matías Romero y Emanuel Olivera. En el mediocampo será titular el juvenil Alan Di Pippa por Eric Remedi y en la delantera Milton Giménez reemplazará al uruguayo Sebastián Sosa Sánchez. Banfield intentará ganar el mediocampo, sector en el que Boca queda en inferioridad porque el único que marca es Alan Varela, y de complicar en las jugadas con pelota detenida con el especialista uruguayo Brahian Alemán, aún muy lejos del nivel que exhibió el año pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata.