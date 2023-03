Círculo no tuvo un debut feliz

En el debut en la temporada del Torneo Federal A, Círculo cayó ante Cipolletti en Río Negro por 1 a 0 por la primera fecha de la Zona 1. En un encuentro bastante equilibrado, la diferencia del local llegó promediando la segunda etapa luego de un tiro libre y Favio Cabral anotó el único gol del partido.

Los 19 del debut de Círculo en Cipolletti, con la nueva camiseta rojiverde. (Foto: Martín Angelini)

Fue parejo durante toda la tarde. El calor se hizo sentir y la primera presentación de ambos equipos también hizo que no se viera muy buen juego. Las imprecisiones lógicas y pocas situaciones de gol fue una constante en los primeros 45'. Cipolletti intentó tomar el protagonismo de entrada pero no supo cómo penetrear la sólida defensa Papera. Incluso, la primera situación clara fue para la visita, en una buena combinación entre Heredia, Martínez y Axel Pereyra definió demasiado alto. El exTalleres tuvo la otra ocasión neta para los de Semeniuk en el transcurso de la etapa y otra vez no encontró dirección en el remate desde la medialuna. El albinegro inquietó, principalmente, con envíos cruzados y con disparos de media distancia de Amarfil. La última línea y la seguridad de Tursi, sostuvieron con firmeza el cero en el arco.

El complemento no cambió demasiado la tónica. Roselli ingresó por Vedda y, enseguida, De Sousa reemplazó a Bassani. El Papero recostó el ataque por izquierda con el brasileño, pero le faltó profundidad. Sin demasiado juego, Cipolletti se las ingenió para llegar al arco y obligó un cruce providencial del "Sapo" tras un centro bajo de Pettineroli que tenía destino de "9". El encuentro parecía encaminarse a un empate clavado y, lo que lo podía destrabar, era una pelota parada. La tuvo Néstor García con un tiro libre de frente que se desvió en la barrera, y el que lo aprovechó fue el local, a los 24': el centro de costado llegó pasado, Berra la bajó por el segundo palo y Favio Cabral la punteó ante la salida de Tursi para abrir el marcador.

Así se jugó, así se luchó. El partido no fue atractivo desde lo futbolístico. (Foto: Martín Angelini)

Con la desventaja, Círculo fue pero no logró poner delanteros de cara a Ferrario. Un remate desde afuera de Taborda que no terminó de agarrar la comba y un centro bajo que Denis no le pudo dar dirección, fueron las últimas del equipo Rojiverde, que sufrió algunos contra ataques que Cipolletti no terminó bien o chocó con buenas respuestas de Tursi. En el cierre, algunos encontronazos entre los jugadores terminó con la expulsión de Berra en el dueño de casa.

Síntesis

Cipolletti (1): Rafael Ferrario; Ezequiel Carmona, Ezequiel Rodríguez, Lautaro Brienzo y Leandro Wagner; Maxi Amarfil, Manolo Berra, Fernando Pettineroli y Guillermo Funes; Alex Díaz y Favio Cabral. DT: Christian Lovrincevich.

Cambios: ST Elvis Hernández por Carmona, Laureano Doello por Funes, Luis Dezi y Santiago Jara por Cabral y Díaz, Franz Schulz por Pettineroli.

Círculo Deportivo (0): Federico Tursi; Bruno Vedda, Guillermo Pfund, Gabriel Ferro y Damián Schvindt; Néstor García; Lucas Verón, Sebastián Heredia y Joaquín Bassani; Axel Pereyra y Diego Martínez. DT: Pablo Semeniuk.

Cambios: ST 0' Nahuel Roselli por Vedda, 13' Francisco De Sousa por Bassani, 20' Facundo Cozzi y Cristian Taborda por Schvindt y Martínez, y 29' Ezequiel Denis por Verón.

Goles: ST 24' Cabral (C).

Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Estadio: "La Visera de Cemento".