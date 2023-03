Eddie Soria, el marplatense que ganó un Oscar

A pesar de la desilusión que provocó que "Sin novedad en el frente", el film alemán del realizador Edward Berger se alzara anoche con el Oscar a la mejor película internacional por encima de "Argentina, 1895", entre los premiados por la Academia de Hollywood hubo presencia argentina y más aún, marplatense. Se trata de Eddie Soria, integrante del equipo de efectos visuales de "Avatar. The Way of Water", que por quinta vez en su carrera fue ganador en la categoría “mejores efectos visuales”.

Soria es reconocido en el ambiente cinematográfico internacional por su participación en películas taquilleras como “Piratas del Caribe: el cofre de la muerte”, “El Gran pez”, “Como si fuera la primera vez”, “El laberinto del Fauno” y “El Hobbit”, entre otras. El pasado lunes 20 de febrero se alzó con el premio Bafta a mejor efecto audiovisual por su participación en “Avatar. The Way of Water”.

Eddie nació en Los Ángeles el 21 de abril de 1971 pero dos años más tarde se mudó a Mar del Plata junto a su familia, ciudad en la que pasó gran parte de su vida. Fue al colegio Don Orione y actualmente vive en Wellington, Nueva Zelanda, país en el que trabaja como artista plástico superior especializado en rotoscopia, una técnica de animación muy antigua que consiste en re-dibujar o calcar un fotograma teniendo otro como referencia. A pesar de la distancia, suele regresar a esta ciudad periódicamente.

Eddie Soria ganó otra vez un Oscar.

"Siempre tuve pasión por lo que es efectos visuales y post producción, comencé a indagar en el tema y a raíz de eso surgió un contacto para comenzar a trabajar, lo cual no fue sencillo. Fui contratado como asistente de producción para un estudio de Sony que en esos momentos estaba haciendo la película "'Anger Managment'", dijo durante una de sus visitas a la ciudad.

Como artista digital, el primer trabajo de Eddie fue en “Spiderman 2” y allí comenzó a perfeccionar la rotoscopia y pinturas en dos dimensiones. Fue una postproducción de medio año, donde trabajó durante mucho tiempo en una escena en la que tuvo que corregir un error en el traje del personaje. El equipo de efectos visuales de esta película ganó el Oscar. Otro de los hitos de su carrera fue "Sin City. La Ciudad del Pecado", en la que realizó la composición entera de las escenas.

"Con la supervisión de 10 cortes de King Kong, ganamos otro Oscar, y luego trabajé en tres escenas de Piratas del Caribe II, en una película que se llama "Snake on a plane" aquí en Argentina y también en "Rápido y Furioso III".

Durante una de sus estadías en Mar del Plata combinó familia, amigos y trabajo cuando realizó los efectos de "El Laberinto del Fauno". También participó de los efectos especiales de “El Hobbit”, “Piratas del Caribe”, “Como si fuera la primera vez” y “El planeta de los simios”, entre otros films.