Se presentó la tradicional "Carrera de Miguel"

Con una conferencia de prensa en la Playa Deportiva de Varese, se presentó oficialmente la séptima edición de la "Carrera de Miguel", la prueba atlética en homenaje al tucumano Miguel Benancio Sánchez, que fue desaparecido en la última dictadura cívico militar. La carrera se desarrollará el viernes 24 de marzo a las 8.30, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y la inscripción es gratuita.

La organización corre por cuenta de Ente Municipal de Deportes y Recreación, a la que le fue encomendada la tarea por el Concejo Deliberante. "Desde la sanción de la ordenanza nos dio la responsabilidad al EMDER de llevar adelante esta carrera, que tiene que ver con recordar, de mantener siempre activa en la memoria todo lo que pasó. La Carrera de Miguel era la forma y, por eso, todos los 24 de marzo se realiza en la Plaza España, tiene 10K y ha ido creciendo. Lo hacemos temprano para que después durante el día se puedan desarrollar todos los actos protocolares y las expresiones populares de ese día. Hemos trabajado siempre con distintas instituciones y con el Concejo Deliberante, que nos encomendó esta tarea", explicó el titular del ente, Andrés Macció.



Además, destacó que la relación entre el deporte y la memoria, "es un elemento muy importante para las generaciones nuevas, porque va pasando el tiempo, cada vez hay más gente que no vivió parte de nuestra historia y es muy importante utilizar, en este caso, la figura de un corredor que fue desaparecido para que entiendan con mayor claridad el significado de esta carrera". E invitó "a todos a participar. No sólo es una prueba deportiva, sino que es una cuestión social, que se acerca la familia, gente que no viene a competir, que lo usa también para la salud y que participa por todo lo que significa esta carrera".

En tanto, el concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, remarcó que "es importante siempre mantener la memoria y recordar lo que pasó, más allá que desde algunos sectores se intente olvidar todo". Por último, "Chucho" invitó a todos a las diferente manifestaciones que se realizarán en esa jornada, además de la carrera: "Pensamos que hay una toma de conciencia de lo que significó la dictadura. Muchos chicos no lo vivieron pero el trabajo que se ha hecho de la memoria y no olvidar lo que paso, hace que cada año las marchas sean cada vez más multitudinarias. Este creemos que va a ser muy grande también por los 40 años de la democracia, algo que tenemos que trabajar permanentemente para conservarla entre todos y es el gran desafío y la gran lucha que tenemos por delante".

Inscripción acá

La "Carrera de Miguel" se realizará el viernes 24 de marzo a las 8.30 con largada y llegada en Plaza España. Se saldrá hacia el norte de la ciudad hasta Beltrán y se retomará hasta el lugar de destino. Hay un cupo limitado de hasta 600 participantes tanto para los 10K como para los 3K.

¿Quién fue Miguel Benancio Sánchez?

Miguel Benancio Sánchez nació el 6 de noviembre de 1952 en Bella Vista, un pueblo de la provincia de Tucumán. Pero su situación social lo impulsó, a los 17 años, a viajar a Buenos Aires en busca de nuevos horizontes. Fue allí donde desarrolló su pasión por el deporte y se acercó, en primer lugar, al fútbol.

Jugó en las inferiores del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata hasta que en 1974 debió abandonar debido a su nuevo trabajo como ordenanza en el Banco Provincia. No pudo mantener ambas actividades. Sin embargo, logró combinar su trabajo con el atletismo, disciplina que empezó a practicar cada vez con mayor intensidad. Fue así que se transformó en un atleta federado del Club Atlético Independiente, y participó en tres ocasiones de la tradicional maratón de San Silvestre, que recorre la ciudad brasileña de San Pablo.