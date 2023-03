España, el primero en oponerse al nuevo Mundial de la FIFA

LaLiga de España fue la primera en salir a protestar por la oficialización hecha por la FIFA del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que contará con la cifra inédita de 48 participantes y por ello contará con 104 partidos.

"La FIFA continúa con su mala práctica de tomar decisiones unilaterales sobre el calendario futbolístico mundial, demostrando un total desprecio por la importancia de los campeonatos nacionales, y la comunidad futbolística en general", señaló LaLiga en un comunicado que fue replicado por DPA. En su 73º Congreso, celebrado en Kigali (Ruanda), la FIFA anunció hoy que el Mundial de fútbol de 2026 contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos, en un torneo en el que se disputará la cifra récord de 104 partidos. También informó que el nuevo Mundial de Clubes se celebrará cada cuatro años, con 32 equipos participantes. "Las ligas no fueron consultadas sobre ninguno de los cambios presentados hoy, especialmente sobre la nueva competición anual de clubes, la cuál desconocíamos por completo de su existencia y que afecta gravemente a nuestras competiciones", continuó el texto de los españoles.

"Estas decisiones no tienen en cuenta el impacto competitivo, deportivo y económico en las ligas nacionales, clubes y jugadores, al abarrotar aún más un calendario ya sobrecargado. LaLiga y otras representadas en el World Leagues Forum analizarán las decisiones de la FIFA y decidirán los próximos pasos más apropiados", advirtió el informe.

Y prosiguió: "La patronal lamenta que el organismo rector del fútbol mundial solo tenga en cuenta a un pequeño grupo de clubes y jugadores, a pesar de que miles de clubes y jugadores que no participan en competiciones internacionales también se ven afectados por los cambios. La FIFA parece olvidarlo y solo piensa en unos pocos, ignorando el efecto sobre el conjunto de los actores del fútbol profesional". "Por lo tanto, con estas medidas la FIFA se aleja del objetivo de proteger los intereses de la industria del fútbol, donde se debe fomentar un entorno de equilibrio entre el fútbol nacional e internacional en beneficio del fútbol en general", concluyó el reclamo de la representación del fútbol español. Se espera que se le sumen otros países, especialmente de Europa, en próximos días.