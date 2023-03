Independiente, obligado, recibe al necesitado Colón

Independiente, que suma seis presentaciones sin triunfos y tiene a su DT Leandro Stillitano en la cuerda floja, será local ante Colón de Santa Fe con la urgencia de lograr los tres puntos, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, desde las 19, con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

No es bueno el clima en Independiente, no gana desde la primer jornada cuando venció a Talleres en Córdoba y la gente está impaciente. La nueva dirigencia, encabezada por el presidente Fabián Doman, intenta pagar las deudas dejadas por el gobierno de Hugo Moyano, pero el hincha también desea que el equipo gane.

Como si fuera poco Doman manifestó durante la semana "no me gusta ser presidente y que mi equipo no gane hace seis fechas" evidenciando descontento con el ciclo de Leandro Stillitano cargo del equipo, a lo que el DT señaló "No se me cruza por la cabeza irme de Independiente". Lo concreto es que si el "Rojo" no obtiene un buen resultado ante los santafesinos, el futuro de Stillitano en Avellaneda estaría en duda.

Colón, dirigido por Néstor Gorosito, reemplazó a Marcelo Saralegui, no ganó aún y suma 10 compromisos sin hacerlo. Perdió los tres primeros encuentros y ahora suma cuatro empates seguidos y el DT no haría cambios. El "Sabalero" está último y uno de los tres descensos es precisamente para el último lugar de la tabla, situación que comienza a pesar en los jugadores y los hinchas.

