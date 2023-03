Montenegro volvió a hablar de problema de las usurpaciones y le apuntó a la Justicia: "Hay que actuar rápido"

El intendente Guillermo Montenegro volvió a manifestar su preocupación por la problemática de las usurpaciones, después de las dos tomas de terrenos que se registraron con pocos días de diferencia en los barrios Las Heras y Libertad, y renovó el pedido a las autoridades judiciales para que “actúen rápido” en caso de recibir denuncias de vecinos por este tipo de delitos.

“Tiene que haber una diferencia entre quien toma la decisión de hacer las cosas bien, y el que hace las cosas mal. La Justicia tiene que actuar rápido”, sostuvo el jefe comunal, pocas horas después del operativo que permitió desalojar a 35 personas que intentaban apropiarse de un predio ubicado en el barrio Libertad.

Montenegro ratificó que usurpar cualquier propiedad ajena se enmarca dentro de una actividad delictiva y consideró que debe combatirse sin importar si las personas que cometen la acción lo hacen de manera pacífica o en horarios específicos. “No podemos estar viendo si ocurrió de noche o de día. Si hubo violencia o no. Eso es ridículo”, reprochó.

El procedimiento que permitió evitar la toma de terrenos entre las calles Rio Negro y Strobel y de 224 a 220 se coordinó rápidamente al advertir la presencia de ocupantes en horario nocturno. Personal de la comisaría sexta e Infantería se hizo presente en el lugar y hasta materializó la aprehensión de dos hombres apuntados por “comandar” la usurpación.

Sin embargo, no se acusó la misma respuesta judicial para la primera toma que se vio esta semana en el barrio Las Heras, donde 28 familias ocupan un predio privado que se encuentra en Fortunato de la Plaza y Tetamanti. Las personas, en este caso, aseguraron ser familias trabajadoras y justificaron el accionar por la falta de ingresos y condiciones para poder acceder a una casa propia.

“Cometer un delito para ser escuchado está mal. Ya sea cortar una calle o lo que sea. Acá hay gente que está cometiendo un delito por lo tanto es un delincuente. No tengo ninguna duda”, aseguró el intendente, en una entrevista con Teleocho Informa.

En última instancia, Montenegro se comprometió a insistir con las gestiones para evitar que prolifere la problemática de las tomas: “Yo me hago cargo, no le saco el culo a la jeringa. Aunque no me compete, si un vecino tiene un problema yo tengo que estar y tengo que buscar la respuesta. Si pasa en mi ciudad me tengo que ocupar”