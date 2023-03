El PSG perdió de local y Messi fue silbado antes y después del partido

El líder de la Ligue 1 de Francia, París Saint-Germain, perdió de local ante Rennes por 2 a 0, envuelto en la reprobación de su público en el estadio Parque de los Príncipes. El argentino Lionel Messi fue uno de los principales apuntados y lo silbaron desde que se lo anunció como titular en la voz del estadio.

Los efectos negativos de la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa tuvieron una nueva expresión con el revés del conjunto "rojinegro", que le ganó los dos cruces de la temporada. En esta ocasión, la visita golpeó a los 45 minutos del primer tiempo y 3 minutos del segundo a través del camerunés Karl Toko Ekambi y Arnaud Kalimuendo para el estupor de un estadio que despidió a sus futbolista con abucheos. La esporádica conexión entre Lionel Messi y Kylian Mbappé fue insuficiente para darle vida a un equipo desangelado, aún en estado de shock por la derrota ante Bayern Múnich de Alemania (3-0 en el resultado global).

La caída, que cortó un invicto de 35 partidos en casa por la Ligue 1, fue seguida con preocupación desde el palco por el presidente del club, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, y por el director deportivo, el portugués Luis Campos. PSG, campeón del fútbol francés, lidera el campeonato con 66 puntos y nueve de ventaja sobre Lens, pero la distancia puede recortarse a siete si Olympique de Marsella (56) vence a Reims en el último turno de la jornada.

Messi escuchó los primeros silbidos en la tarde parisina cuando las pantallas del Parque de los Príncipes repasaron la formación inicial antes del partido. Un sector de la parcialidad del PSG expresó así su malestar con el capitán del seleccionado argentino, a quien miran con recelo por la salida en la Champions League y la incertidumbre en torno a la renovación de su contrato. Messi, Balón de Oro del Mundial Qatar 2022 y reciente ganador del premio FIFA The Best, tiene vínculo en París hasta el próximo 30 de junio y por el momento no negocia con otra institución.

El enojo con el argentino se reavivó el viernes tras difundirse en redes sociales su retiro del entrenamiento del martes, presuntamente disconforme con un trabajo propuesto por el DT Christophe Galtier. El club y el padre del jugador, Jorge Messi, desmintieron esas versiones, a la vez que el propio Galtier aseguró en conferencia de prensa que nota al argentino "feliz en el vestuario". Los abucheos de hoy no fueron los primeros que soportó Messi en la entidad de la capital francesa, ya que también se habían producido -con mayor intensidad- durante su primera temporada y nuevamente tras sufrir una eliminación en la Liga de Campeones.