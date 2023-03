Alvarado rescató un empate en el final

Vale más que un punto. Alvarado volvía a perder como visitante y dejaba una imagen pálida desde lo futbolístico. Un once inicial sorpresivo, cambios que no habían dado resultado, hasta que ingresó Mauro Albertengo, que había hecho un gol frente a Güemes e inexplicablemente fue al banco, ingresó tres minutos y ahí selló el 1 a 1 del "torito" frente a Deportivo Morón por la séptima fecha de la la Zona A de la Primera Nacional.

El empate sirve un montón. Porque es seguir sumando, es conseguir un puntito lejos de casa y es mantener atrás a uno de los rivales directos en este arranque del torneo. Y además, le da más tranquilidad al entrenador para trabajar en la semana corta (juega el sábado a las 19) para corregir lo que haga falta y buscar el mejor sistema para recibir al puntero Almirante Brown. Lo que sí deberá hacer Alvarado, es jugar mejor, levantar el funcionamiento. Porque el nivel del conjunto de César Vigevani dejó mucho que desear en el "Nuevo Francisco Urbano" de Morón.

De entrada, el equipo local tomó el protagonismo y llegaba demasiado fácil al arco de Lungarzo, una vez más uno de los puntos más alto. Más allá de sumar otro central como Berra y pasar a Robledo (el más firme en la zaga) al lateral derecho, las dudas del fondo se repitieron, el dibujo no modificó esa idea de un equipo partido, con mitad que ataca y mitad que defiende, que le da un ritmo frenético al encuentro. En ese vértigo, lo que falló fue la precisión y, por eso, no abundaron las ocasiones de gol. Encima, sin un "9" clásico, Alvarado no tuvo recursos para lastimar ni donde apoyarse en la pelota larga porque ni Ramírez ni Vadalá la podían aguantar. Pasaron 45' sin que el "torito" probara al arco de Josué Ayala. Del otro lado, Lungarzo evitó un par, algún remate se perdió cerca y, a los 35', se juntaron los del medio, Orosco pareció tener estudiada a una defensa que marca en línea y filtró el pase perfecto para Gonzalo Berterame que quedó mano a mano con Lungarzo y definió con categoría para el 1 a 0.

El complemento fue un volver a empezar, sin potencia en ataque, Vigevani mancó a Gularte antes de los 10', pero la pelota tampoco le llegaba al uruguayo. Era más Morón y Lungarzo primero y un remate desvíado después, lo mantuvieron con vida a Alvarado hasta el final del partido. Y ahí entró el que no se explica por qué salió. Mauro Albertengo no sólo fue un punto alto sino que convirtió ante Güemes, pero le tocó ir al banco y entró para "salvarlo" a 3' del final. Y el exRafaela, ni enojado ni nada, cumplió su cuota. En el segundo minuto de descuento, capturó un rechazo de un central de Morón, controló con el pecho y sacó un derechazo de aire, letal, que se clavó contra la base del caño izquierdo de Ayala para sellar el 1 a 1 definitivo. Un punto que se convierte en puntazo, pero que tendrá más valor si vuelve a ganar el fin de semana ante Almirante Brown en el Minella, donde no sólo tendrá que "ligar", sino en el que tendrá que mejorar sustancialmente su funcionamiento.