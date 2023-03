Marcelo D´Alessandro renunció como Ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires

Marcelo D’Alessandro confirmó este miércoles vía Twitter su renuncia al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, cargo en el que debió tomarse licencia por la filtración de chats que lo involucraban en conversaciones vinculadas a un viaje a Lago Escondido y que derivó en una denuncia por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas.

En los primeros días de diciembre se conocieron conversaciones de un chat grupal de Telegram al que pertenecía D’Alessandro, hecho que derivó en la formalización de la denuncia. Más tarde, el jueves 30 de ese mismo mes, se filtraron más chats del celular del ahora ex ministro, aunque en esta oportunidad no se trató de un grupo, sino de conversaciones con distintas personas, entre ellas, funcionarios judiciales y empresarios. Durante la presentación del Mapa del Delito 2022, una conferencia que ya estaba pautada de antemano, expresó: “No estoy renunciando, me estoy tomando una licencia temporaria, a los efectos de poder ordenar una poco la situación”. En ese momento, el ministro dijo ser víctima de “una operación infame de grupos de tareas que realizan inteligencia sobre las personas”, al tiempo que reiteró que los chats “no son reales”, sino que se trata de “un montaje”. Según su versión, el kirchnerismo estaría detrás de esta operación.

D´Alessandro anunció en su cuenta de Twitter: “En 2016 asumí el compromiso de integrar el equipo que transformó la seguridad en la Ciudad. Hoy, después de siete años de trabajo, gestión y sacrificio, le comuniqué al jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra. No aflojé ni un solo día y me voy con el orgullo, la satisfacción y la tranquilidad de haber logrado los menores índices delictivos de los últimos 28 años. Convertimos a Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica”.

En ese sentido, resaltó: “Haber liderado este equipo tan profesional y responsable será siempre un hito de mi carrera y mi vida. Les agradezco a Horacio y a todos los que me acompañaron en esta difícil tarea, a mi familia, a mi equipo y muy en especial a los policías, bomberos y agentes que todos los días ponen el cuerpo arriesgando su vida para cuidarnos”.

El jefe de Gabinete, Felipe Miguel, confirmó que Eugenio Burzaco será su reemplazo y que asumirá el próximo lunes. “Tiene experiencia, lo conocemos y sabemos que comparte nuestros valores sobre la seguridad”.

Burzaco ya tuvo un paso por la Seguridad porteña: estuvo a cargo de la ex Policía Metropolitana. Fue eyectado del cargo enfrentado con el entonces ministro, Guillermo Montenegro. Luego fue funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante la Presidencia de Mauricio Macri donde tampoco terminó la gestión en medio del escándaro del FIFA Gate que tuvo a su hermano Alejandro como implicado. En sus últimos movimientos políticos había empezado a preparar una candidatura para la intendencia de Bariloche, algo que se presume quedará suspedido de momento.