"Si me preguntás qué es un trapero, pienso en alguien que vende trapos"

Miami, convertibilidad de la moneda, privatizaciones, pizza y champagne, videoclips, programas de chimentos, desempleo, acceso a equipos de música a bajo costo… Los '90. En este contexto, en los sectores medios y medios bajos nació el rock chabón, un estilo de a poco fue ganando lugar en la escena del rock nacional y buscaba alejarse de las bandas encumbradas de la época.

Así, este nuevo estilo, en vez de quejarse del sistema como modelador de pensamientos, elegía abordar problemáticas inmediatas, la cotidianeidad barrial, etcétera. Una de las bandas que cobró protagonismo fue “La 25”, surgida en 1996 y estuvo vigente hasta 2021, cuando la banda se disolvió para dar paso a “Caras extrañas”, banda que llega este sábado a Mar del Plata para presentar su primer trabajo discográfico.

“Caras extrañas” está liderada por el exutbolista y excantante de “La 25”, Mauricio Lescano -o Junior 25- y se completa con Rodia en guitarra acústica, Heber en batería, Gastón Picazo en teclados, Arito en guitarra, Juano Bang en bajo y Juan en armónica. Antes de su presentación en la que no faltarán clásicos de todas las épocas, habló con 0223.

"Mar del Plata siempre es una fiesta", asegura Junior, autor de la mayoría de las canciones de la banda mientras adelanta que repasarán "temas de todas las épocas", aunque haciendo hincapié en la propuesta de "Caras extrañas", que busca un "sonido medio rockero con muchos pasajes musicales siempre con algun experimento nuevo pero sin movernos del rock que es lo que nos gusta", según define.

El último material de estudio de "Caras Extrañas" se grabó en el estudio El Abasto con Álvaro Villagra y en Cactus Récord con Federico Eisenbeil entre septiembre 2021 y noviembre 2022. La producción de la canción "Así viví" estuvo a cargo de Jimmy Rip, la canción Imaginando a cargo de Carlos Corrales. Pero no es la única particularidad del trabajo. En la playlist figura "Ya no", una colaboración con Pato Fontanet, un indiscutido referente del rock chabón.

"Juntarnos con el Pato era una cuenta pendiente desde siempre. Hacía mucho que veníamos hablando de hacer algo en conjunto y pudimos hacer 'Ya no'", dice el artista que escribió el tema en plena pandemia y ni bien terminó de componer pensó que era una buena en plena pandemia pudieron lograrlo. Junior terminó la canción y pensó automáticamente que Fontanet era la persona indicada para grabar el tema.

En tiempos en los que el trap, el rap y la música urbana lideran las listas de Spotify y en la que muchos artistas de rock eligen hacer temas junto a artistas urbanos como Wos o Rusherking, Junior 25 no duda en descartar de plano cualquier posibilidad de un trabajo conjunto. "Nunca lo pensé, no hay posibilidad; si me preguntás que es un trapero, pienso en alguien que vende trapos", dice, y asegura que "el rock nunca estuvo de moda pero es parte de nuestra esencia donde plasmamos nuestras diferencias". En esta línea cierra categórico: "Para tocar rock hay que estudiar mucho y ahí está la diferencia".

La historia de Junior con Mar del Plata surgió mucho antes que el artista se dedique de lleno a la composición. en 1994 llegó a la ciudad para formar parte del plantel de Aldosivi. "Jugué en el Tiburón y fue una experiencia muy linda", recuerda el artista que sostiene que en la ciudad tiene amigos con los que se reencuentra cada vez pisa suelo marplatense. "Esto me va a traer bardeo de los hinchas de Alvarado, pero es lindo el ida y vuelta entre los hinchas de Aldosivi y Alvarado", cierra entre risas.