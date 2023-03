El recuerdo de Maradona no podía faltar en la Fiesta del Campeón

Relajados, divertidos, los jugadores hicieron la entrada en calor con "Live Is Life".

Quién no piensa cuando ve este momento de la Selección Argentina, lo contento que estaría Maradona. Y Diego, no podía faltar a la fiesta de la tercera estrella. La manera de recordarlo, fue en la entrada en calor con "Live Is Life", el tema del Grupo Opus, que el capitán de México 1986 hizo popular en 1988/99 y se convirtió en mítico.

Con el crack rosarino Lionel Messi a la cabeza, el equipo argentino saltó a la cancha y minutos después se escuchó la canción "Live Is Life", del grupo austríaco Opus, muy popular en 1984, año de su lanzamiento como single. Es la misma canción que motivó el "baile" de Maradona durante los ejercicios físicos en la previa del encuentro entre Napoli de Italia y Bayern Munich de Alemania por las semifinales de la Copa UEFA 1988/1989.

Diego hizo malabares con la pelota al son de la música en aquella jornada, para delicia de los espectadores, y esas imágenes quedaron para la eternidad. Apenas se escucharon los acordes, el público del Monumental estalló de júbilo y rememoró a Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre de 2020.