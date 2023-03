MDQ 06 Hockey viaja a La Plata por la segunda fecha del certamen

MDQ 06 Hockey Club se volverá a presentar en el Torneo Metropolitano "B" masculino este domingo 26 de marzo a partir de las 16 cuando visite a Estudiantes en La Plata por la segunda fecha del certamen. El elenco marplatense viene de vencer a Quilmes "B" por 3 a 2 y ahora será el turno de ir a City Bell para reafirmarse.

Las conclusiones positivas que dejó la victoria contra el siempre difícil "Cervecero" por el rendimiento y, lógicamente, los tres puntos, hacen que MDQ 06 viaje con mayor confianza a la "Ciudad de la Diagonales". Enfrente, el "Pincha", que cayó 3-1 contra Lanús, preparará un duelo de alta intensidad y buen hockey con el fin de recuperarse rápido.

Javier Dadamo pudo trabajar en la semana con buenas sensaciones y, además, tendrá todo el plantel disponible para utilizar a sus jugadores de la manera que crea más conveniente en un partido que puede ser clave. Es que después de este compromiso, los marplatenses tendrán dos presentaciones más como local de manera consecutiva. La tercera fecha será el 2 de abril ante Lanús y la cuarta, el 16 del mismo mes ante Martín Güemes.



Como suele suceder en cada ocasión donde se presenta en condición de visitante, MDQ 06 HC viajará con todas sus categorías formativas, comenzando con los partidos en La Plata desde temprano para que jueguen sus partidos la octava, séptima, sexta, quinta división y a las 14.30, como previa del partido de Primera, la Intermedia que también viene de un valioso triunfo.



CRONOGRAMA – Fecha 2 – Metropolitano “B” 2023



Estudiantes (LP) vs. MDQ 06 HC

Santa Bárbara “B” vs. Santa Bárbara 1-4 (partido adelantado)

Lanús vs. Martín Güemes

Quilmes “B” vs. Berazategui

Alemanes de Quilmes vs. Velez

QHS vs. SAG (Lomas de Zamora)

Ferrocarril Oeste vs. SAG (Polvorines)

GEBA “B” vs. Banade