Habló el director acusado por maltratos: “Un grupo de docentes instiga a los chicos a echarme”

En medio de una ola de protestas estudiantiles, que incluyen sentadas en la puerta de la institución, este martes retomó su cargo Oscar Spadari, el director de la Escuela de Educación Secundaria Nº 31 separado de su cargo desde mayo del 2022 tras ser denunciado por “maltratador” por parte de docentes y estudiantes.

Tras conocerse este lunes las protestas por parte de la comunidad educativa, Spadari pidió dar a conocer su posición en el conflicto y pidió su derecho a réplica.

“Las series de denuncias que se realizaron el año pasado las iniciaron un grupo minoritario de docentes que instigan a los chicos a que junten firmas para sacarme de la escuela. Y fue porque estos docentes fueron denunciados por mí y consta en actas, a que no asistían al colegio o llegaban tarde y querían no tener las faltas”, afirmó Spadari en declaraciones a 0223.

El docente, de 48 años, que desde abril del 2021 cumplía funciones como director pero que fue separado de sus funciones en abril del año pasado, retomó esta mañana a su cargo a pesar de las aireadas protestas por parte de los estudiantes, que se concentraron en la puerta del establecimiento ubicado en Goñi al 1800 y desistieron de asistir a clases hasta que el directivo sea removido.

En un escrito, Spadari se defendió de las acusaciones, que denunciaban que el directivo trataba a un alumno de “gordo” y a otro de “burrito”, entre otras situaciones de acoso.

“A raíz de una nota publicada en su medio de comunicación digital 0223 me veo en la obligación de aclarar y corregir informaciones falsas y malintencionadas que se vierten en la misma manchando mi buen nombre y honor. Son falsas las acusaciones que realizan sobre mi persona ciertas personas supuestamente de la comunidad educativa de la ESS 31 donde yo me desempeñaba como director. Esto quedó demostrar tanto de las dos denuncias en vía judicial que fueron desestimadas durante el año 2022 y la investigación administrativa que realizó la Dirección de Legal y Técnica educativa de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE), entrevistando a más de 30 miembros de la comunidad educativa de la escuela concluyendo en informe de casi 200 páginas que desmiente las denunciadas en mi contra y concluye mi accionar no transgredió ninguna norma ni reglamento de la DGCYE por lo cual se me restituye en el cargo”, citó el directivo.

En esa línea, manifestó que “lamentablemente adultos malintencionados están manipulando a jóvenes estudiantes realizando una campaña contra mi persona sin ningún tipo de fundamentos. Esto está motivado dado que mientras fui director de la ESS 31 encontré diversas irregularidades en los manejos de la institución que comprometían a docentes, miembros de cooperadora y directivos. Entre otras situaciones que en su momento denuncié, fueron manejos por fuera de la normativa de los fondos de la cooperadora, docentes que tenían incompatibilidad o superposición horaria, además de cobrar por horas que no eran trabajadas. Lamentablemente son estas personas inescrupulosas las que están difundiendo mentiras, injuriando y utilizando a los estudiantes de la escuela para sus intereses personales. Lamentablemente se ataca así a los directivos que queremos cumplir con nuestro trabajo y deber en forma honesta”, se defendió Spadari.

Este lunes, Ayelén Medina y Nicolás Cajal, del Centro de Estudiantes de la EES 31, admitieron que hay chicos y chicas que “tienen miedo” por el retorno del directivo, a quien acusaron de haber protagonizado “situaciones de acoso y violencia psicológica hacia profesores, preceptores y alumnos”.

Asimismo, Juan Faraone (docente y delegado de Suteba) y Rocío Daquino (preceptora), consideraron que el retorno de Spadari a sus funciones implica “una agresión del sistema escolar hacia la escuela, una declaración de impunidad”.

“Si un docente con tres denuncias como tuvo él vuelve a la escuela, es porque algo raro pasó y hay que prestar atención. Los chicos están horrorizados y desamparados. En los meses que estuvo, Spadari se peleó con toda la comunidad: padres, alumnos, preceptores, docentes... Es insólito que lo vuelvan a mandar. La violencia viene desde arriba del sistema porque no están mandando a un maltratador; no sólo nos desprotegen sino que encima nos mandan a alguien para que nos agreda”, sostuvo Faraone.