Cristina Pérez habló tras su pelea en vivo con Grabois por la cesión de un campo en Chapadmalal: “Era un hater"

Continúa el escándalo por la pelea en vivo que protagonizó Cristina Pérez mientras entrevistaba a Juan Grabois por la polémica cesión de un campo de 140 hectáreas en Chapadmalal al Movimiento de Trabajadores Excluidos. Luego que el dirigente social la haya llamado “mentirosa, xenófoba, racista y clasista”, la periodista habló con Jonatan Viale sobre el momento y no se calló nada.

En el programa "Pan y Circo" Cristina Pérez habló sobre las polémicas agresiones de Grabois a su persona mientras lo entrevistaba: "Creo que Juan Grabois actuó como un hater, como cuando uno expresa una idea en twitter y del otro lado recibís una catarata de ofensas". "Acá había un hater desenmascarado que se sintió tan impune que salió a repartir su odio e insultos", continuó la periodista.

Durante la entrevista la periodista resaltó que la información que tenía en su poder eran de una nota periodística pero "no lo dije como una afirmación mía, ahí él se enoja". “El es abogado, tiene los conocimientos para debatir pero ayer tomó la decisión de dejar de debatir para no responder a lo que no quería responder para insultarme. La entrevista se convirtió en una cadena de insultos”, manifestó y dijo que Grabois "sacó el espacio de diálogo para convertirlo en violencia” y por ese motivo no se pudo seguir con la entrevista.

“¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista! ¡Lo que usted está diciendo, la verdad, es de una maldad impresionante! ¡Que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico a gente que necesita laburar la tierra! La verdad es que es una sinvergüenzada”, apuntó, durante la entrevista.

Grabois reaccionó con furia después que la periodista acusara al líder del MTE y al Gobierno de Alberto Fernández de "repartir tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches". “Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Gente que quieren todos para ustedes”, concluyó Grabois.