La hoy cada vez más frecuente ingesta de alcohol tiene tremendas consecuencias a nivel social, laboral, familiar y personal. Hoy en día, es la adicción más frecuente y la que se inicia a más temprana edad.

El doctor Mario Arzeno (M.P. 90977) nos informa que “la mayoría de muertes hoy son por cirrosis antes de los 50 años”. Muchos en el mundo entero consideran al alcoholismo como la patología más importante que existe en la actualidad.

-¿Cuáles son esas consecuencias?

-Iremos de lo general a lo personal. A nivel social, el gasto y la pérdida por alcohol son tremendos, sobre todo por las lesiones que se producen. En este momento, en los jóvenes, las estadísticas indican que en primer lugar están las lesiones por armas de fuego por narcotráfico y luego por adicciones. Porque no solo lesionan a la persona que matan, no se tiene hoy contabilizada la cantidad de gente que pierde su expectativa de vida por quedar lisiado. Todos hablamos de la muerte, pero nadie de los que quedan lesionados que son muchos más. Socialmente pensemos en los accidentes de tránsito. Se discute hoy en día si alcohol cero o no al manejar, porque hay una potencia que son las compañías vitivinícolas las que están del otro lado. Yo creo que hay cosas que el ser humano puede aceptar el riesgo porque las hace por gusto. Por ejemplo, me gusta hacer parapente, tiene riesgo, pero los asumo porque me gusta a mí. Pero cuando eso involucra a la sociedad es otra cosa. El alcohol cero al volante es necesario. Porque hoy no es solo el alcohol, hay que sumar la cantidad de pacientes que toman fármacos y psicotrópicos. Además el ritmo de vida de hoy y una adicción muy importante que se tiene con el celular. Es decir que tenemos varios problemas que sumarle al alcohol, el celular, los fármacos. Después, pensemos en los accidentes laborales. Y, a nivel familiar, es tremendo porque va desuniendo la familia. El alcohol es el principal hacedor de pérdidas de afecto familiar.

-¿Es decir que no solo acarrea problemas orgánicos en el individuo?

-En el individuo lesiona todo el organismo. Pero no solo el hígado (la gente piensa solo en el hígado) también el cerebro. Uno tendría que hacer una estadística de cuantos demenciales hay en los geriátricos que no son por Alzheimer, son por alcohol y los efectos vasculares que provoca. El alcohol, en cualquier medida, aumenta el riesgo de accidentes hemorrágicos cerebrales. Mucha de las demencias son por demencias multi-infartos, por pequeños infartos cerebrales que se van produciendo. El alcohol es el principal motivo de hipertensión secundaria y es la principal causa de afectación hepática, es la principal causa de arritmias secundarias cardíacas. Y, por sobre todo esto, es la principal causa de desnutrición en las familias. Y sobre todo en la mujer. Porque, si bien hemos igualados a los sexos, la mujer se lesiona mucho más porque en su organismo tiene menos capacidad de metabolizar el alcohol. Es decir que, con la misma cantidad de alcohol, la mujer va a sufrir más efectos de deterioro que el hombre, pero, por otro lado, la mujer en general toma sola y en el seno del hogar, mientras que el hombre en general, toma afuera y acompañado. Por otro lado, hay una víctima tremenda que son los hijos y las hijas. Sufren el impacto emocional que genera el alcohol, un día te pega y otro día se trata de ganar el afecto haciendo cualquier cosa.

-¿Hay una predisposición genética al alcoholismo?

-Sí. Se considera que el alcoholismo es una enfermedad primaria porque hay alteraciones cromosómicas. Es decir, hay que advertir que si hay familias alcohólicas con trastornos de alcohol, hay una grave predisposición a tener problemas con el alcohol en las próximas generaciones.

El doctor Arzeno fue uno de los fundadores de la Unidad de alcoholismo. Ahí se conjugan profesionales para acompañar a aquellos y aquellas que padecen la enfermedad. También aclara que, “Cuanto antes se inicia la gesta de alcohol, más posibilidades de provocar la adicción existen”. Ante estas circunstancias, la responsabilidad de las y los mayores es total. Antiguamente, disfrazándolo de chiste, muchos convidaban alcohol a los más chicos en cenas o fiestas. Hoy los hábitos de consumo han cambiado. Arzeno explica: “Generalmente hay dos formas de tomar alcohol que hoy se han mezclado mucho. Una forma es la latina o italiana, en donde se tomaba en la mesa. Se castigaba mucho al borracho y no se tomaban en otros lugares. La otra es la forma anglo europea, donde se empieza a tomar a cualquier hora, que es lo que está pasando ahora acá. A las diez de la mañana hay gente tomando alcohol. Eso se ha ido mezclando y ahí arrancan muchos de los problemas que tenemos”.

-Ya quedó atrás aquello de que un consumo moderado mejoraba el funcionamiento sanguíneo…

-El presidente de la Sociedad de Hepatología Española ha dicho que cualquier cantidad de alcohol que se tome no es beneficiosa para nada. Eso en algún momento circuló. Favaloro lo dijo, pero después se arrepintió y hay médicos que lo siguen diciendo. Eso es tremendo, pero lo repito, en una persona mayor de 50 años con múltiples medicaciones el alcohol altera todo.

Hoy, según Arzeno, el 50 por ciento de los que ingresan al hospital son por problemas de alcohol directa o indirectamente. “¿Sabés por qué hice la Unidad de alcoholismo? Una unidad de alcoholismo con cuatro médicos, psiquiatras, psicólogo y un lugar donde atendía Alcohólicos Anónimos junto a sus familiares, todos el mismos día, porque si no lo agarraba uno, lo agarraba otro y ya comenzábamos el tratamiento. El psiquiatra hace el diagnóstico de la situación (es un depresivo que toma alcohol, o alguien que toma alcohol y con eso se alivia y luego aparece la depresión) y el psicólogo tiene que ayudar a cambiar conductas. Alcohólicos Anónimos ayuda a contenerlos armando una red de sostén. A la familia muchas veces hay que explicarle que en el alcohólico conviven dos personas. Una que jura y re-jura que no va a volver a tomar, pero tiene la otra que cuando sale no lo puede dominar. Entonces la familia no quiere perdonarlo porque le dice: ‘sos un falso. Me dijiste que no querés tomar y tomaste’”, sostiene.

-¿Qué sucede cuando se combinan el alcohol y las drogas?

-Es otro gran problema: los cruzados. Lo que consumen alcohol y cocaína. Consumen alcohol y cocaína porque esta tiene un beneficio que no tiene el alcohol. El alcohol, el paciente, vuelve a tomar porque no aguanta la abstinencia, tiene serios problemas con la abstinencia. En cambio el cocainómano por un ratito se siente en otro mundo. Y el alcohol disminuye la eliminación de cocaína por la orina, entonces el efecto es más prolongado, pero produce un metabolito que es terriblemente tóxico para el cerebro.

El panorama es trágico. El alcohol circula por todos lados, en todas las edades y en todas cantidades. Los problemas se agravan y el futuro se ve complejo. El alcohol provoca cambios cerebrales reales, porque este se maneja por neurotransmisores que se alteran en su producción y en su efecto. Estas consecuencias tardarán mucho tiempo en revertirse. Arzeno cierra la charla: “Es muy difícil y complejo remediar esos instantes de desesperación. Hoy, los institutos de rehabilitación están llenos de jóvenes que no pueden cumplir con sus deseos de vida”.

(*) Ante dudas o necesidad contactarse con la línea telefónica 141. Atención las 24 horas.