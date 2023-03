Leandro Stillitano no confirmó el equipo de Independiente para recibir a Instituto

El entrenador de Independiente, Leandro Stillitano, aguardará la práctica del sábado para confirmar el equipo para recibir el domingo a las 21.30 frente a Instituto de Córdoba, por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). "Voy a esperar a mañana para terminar de definir al equipo. Quiero ver algunas cosas para ajustar el tema del doble nueve", dijo el DT del "Rojo" en la rueda de prensa realizada tras el entrenamiento matutino.

"El factor clave es ganar. Estoy muy tranquilo porque veo cómo entrenan los futbolistas. Tenemos que concretar las situaciones que generamos", analizó el director técnico. Stillitano no encontró el equipo en el arranque del campeonato, con apenas una victoria en cinco presentaciones (1-0 ante Talleres de Córdoba como visitante) y por eso es fuertemente cuestionado por el hincha del "Rojo", que espera el primer triunfo como local.

Con respecto al once que empató contra Banfield, el DT haría cuatro modificaciones: Patricio Ostachuk, Cristian Javier Baez, Kevin Lopez y Matías Giménez Rojas en lugar de Luciano Gómez, Joaquín Laso, Damián Perez y Agustín Mulet. El posible once sería con Rodrigo Rey; Patricio Ostachuk, Sergio Barreto, Cristian Javier Baez, Ayrton Costa; Baltasar Barcia, Iván Marcone, Kevin Lopez, Nicolás Vallejo; Martín Cauteruccio, Matías Gimenez Rojas.

“No siento que me juegue más de tres puntos el domingo porque cuando el club me vino a buscar sabíamos que el camino iba a ser largo y tener algunas tormentas. Sólo pensamos en ganar y que la gente se vaya contenta de local”, avisó el DT. "Tenemos pocos jugadores de experiencia. El plantel es joven. El mercado fue bueno dentro de las posibilidades del club. No me juego más que tres puntos el domingo. El club fue muy claro conmigo en cuanto a la situación actual de la institución. Hay que superar estas tormentas entrenando", afirmó Stillitano.