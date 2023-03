El Kun Agüero trajo tranquilidad tras sufrir una arritmia: "Los médicos me dijeron que está todo bien"

En las últimas horas, el Kun Agüero generó preocupación en sus seguidores tras sufrir una arritmia durante un stream. Tras hacerse viral el clip donde se lo ve agarrándose el pecho de forma alarmante, el exfutbolista trajo tranquilidad con un mensaje que envió en sus redes sociales.

El CEO de Krü Sports mantenía una conversación tranquila con el streamer español, pero de repente hizo una pausa y se agarró el pecho, en un claro gesto de dolor. “Uff, creo que me agarró una mini arritmia”, expresó el ídolo del Manchester City.

Llanos, sorprendido y preocupado, le preguntó: “¿Ahora mismo?”. “¿Quieres que vayamos al médico?", le dijo el español. Inmediatamente, Agüero respondió: “No, porque tengo un chip y me lo va a detectar. Mandaría la señal”, haciendo referencia a un posible aviso de la palpitación a su celular. Tras el impactante momento, ambos continuaron con la transmisión en vivo sin mayores inconvenientes.

La situación genero mucha preocupación en sus seguidores por el estado de salud del Kun, es por eso que el exdelantero de la Selección Argentina envió un mensaje para sus fans. “Hola gente. Muchos están preguntándome qué tal estoy”, comenzó de frente a la cámara.

A continuación y al igual que lo había hecho en el stream, buscó restarle importancia al asunto y llevar tranquilidad: “No se preocupen. Fue nada, una bol...”. En esa misma línea, reveló que se hizo la evaluación médica correspondiente y que los expertos de salud le aseguraron que no está en riesgo. “Los médicos me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema”, indicó.

Por último, fiel a su estilo cerró con una broma. Con una notable sonrisa, el Kun Agüero envió un último mensaje antes de concluir la grabación: “Quédense tranquilos que todavía sigo acá”.