Aldosivi se prueba ante uno de los que tiene puntaje ideal

El comienzo de la Primera Nacional no fue bueno para Aldosivi por aquella derrota en el Minella ante Independiente Rivadavia. Pero a partir de ahí, empezó a crecer, en juego y en resultado. Empató en Jujuy, derrotó a Chaco For Ever y ahora tiene una real medida para saber dónde está parado. A las 21.30, televisado por TyC Sports, visita a Quilmes, que tiene puntaje ideal en la Zona B.

Es un partido para ratificaciones en el equipo de Quiroz. Empezando por el once titular, un esquema con cinco defensores que le dio sus frutos y con funcionamiento y con rendimientos individuales que están en alza.

Enfrente estará un Quilmes, hasta acá, perfecto en la temporada, con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones y con Federico Anselmo como una de las figuras de la categoría y goleador con 4 tantos. Para el "cervecero" será la oportunidad de seguir escapando en la cima junto a Estudiantes de Buenos Aires, el otro que aún no dejó puntos en el camino.