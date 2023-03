Leiro, Minaglia, Patti y Debiassi, en lo más alto de los podios

Los bonaerenses Agustín Leiro (Ituzaingó) y Yanina Minaglia (Escobar), en el Asics Triathlon Half ISSports 2023, (16ta. edición) y Gino Patti (Coronel Pringles) y Clara Debiassi (Mar del Plata), en el Asics Triathlon Olímpico ISSports 2023 (17ma. edición), resultaron los nombres y apellidos ganadores en un domingo sensacional de triatlón en Mar del Plata.

En el caso de Leiro y Minaglia, repitieron la victoria que ambos habían alcanzado en la última edición del Half marplatense, en 2021. Los cuatro ganadores se quedaron además, con la Copa Nacional Argentina de Media Distancia (Half) y el Campeonato Argentino (Olímpico). La distancia olímpica se disputó sobre 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de ciclismo. Para el Half, se cubrieron 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo. Por primera vez, estas dos pruebas con marcada identidad e historia, se disputaron casi simultáneamente, en una jornada con doble programación y que representó todo un desafío (solventado con éxito) para la organización de ISSports.

Luego de una natación que no lo tuvo entre los primeros aunque tampoco perdió tanta distancia, el triatleta de Reynado Team, de 36 años, imprimió un ritmo fenomenal en el tramo de ciclismo para apoderarse de la punta y no soltarla nunca más. Cruzó la meta en 3h58m01s. “Estoy muy feliz. Venía de dos carreras que no había podido terminar, así que el objetivo era llegar. Obviamente, al lograr el primer puesto, la alegría es doble, especialmente porque se trataba de la fecha única de Copa Nacional Argentina de Media Distancia. Es un mérito importante”, se descargó el ganador. El local Gabriel Marangoni fue su escolta, y por segunda vez consecutiva ganó el trofeo destinado al mejor marplatense. Empleó un tiempo de 4h06m14s para quedarse con ese trofeo por segunda vez consecutiva. Tercero llegó el lapridense Mateo Bustos Pecaut, con 4h18m11s.

También logró imponer un ritmo demoledor Minaglia, de 41 años, para marcar diferencias ostensibles y apoderarse de una supremacía importante en Mar del Plata. Había ganado el Olímpico y también el Half anteriores. La triatleta de Escobar completó su recorrido en 4h36m56s, nuevo récord para la distancia, ya que en 2021, por las condiciones del mar se había acortado el recorrido de la natación a 1.000 metros. En segundo lugar arribó la cordobesa Gabriela Carena, con 4h44m00s, y tercera, la porteña Andrea Piñeyro, con 4h56m21s. La mejor marplatense resultó Susana Oillataguerre, quien completó el Half en 5h03m04s. “Venir a Mar del Plata siempre es una tentación. Si bien no resultó fácil la parte del agua, me costó un poco pero pude mantener, ajustarme al plan y sacar ventaja en la bici. Y después, meterle cabeza y piernas a la hora de correr”, sostuvo una exultante Minaglia.

Para la distancia olímpica, el joven de 21 años Gino Patti se llevó la victoria en un final cerradísimo, ya que los tres primeros hombres arribaron a la meta separados por apenas 26 segundos. Patti, de 21 años, marcó la diferencia en la bicicleta y luego de una primera vuelta de pedestrismo muy sólida, comenzó a perder terreno en la segunda y última. En definitiva, cruzó la meta en 2h04m15s. Sus escoltas resultaron el marplatense Christian Carletto, en muy buena actuación, con 2h04m31s, y el platense Lucas Chirico, con 2h04m41s. “Llegué con lo justo. En la segunda vuelta de trote me sentí muy mal, entré caminando, casi cayéndome, y con Christian Carletto muy cerca. Quería ganar como sea”, dijo Patti.

Entre las damas, la marplatense Clara Debiassi, de 24 años, fue recibida con una gran ovación por el público local, tras obtener por primera vez el triunfo en un triatlón en su ciudad. Se impuso de principio a fin, con un registro de 2h24m05s. Aventajó a la tresarroyense Lucía Dibbern (segunda con 2h29m09s), quien sostuvo un atractivo duelo con la siempre combativa Carolina Cardoso (Haedo), tercera con 2h31m13s. “Es la primera vez que gano en Mar del Plata. No lo puedo creer. Estoy súper contenta. Me lo tomé como algo personal porque estoy en proceso de preparación para larga distancia y entonces ir siempre adelante fue como decir, vamos que podemos”, explicó Debiassi.

Resultados finales

Asics Triathlon Half ISSports 2023

Hombres

1) Agustín Leiro (Ituzaingó)...3h58m01s

2) Gabriel Maragoni (Mar del Plata)...4h06m14s

3) Mateo Bustos Pecaut (Laprida)...4h18m11s

4) Pablo Bien (Bahía Blanca)...4h16m23s

5) Gabriel Guaragna (Quilmes)...4h17m15s

Damas

1) Yanina Minaglia (Escobar)...4h36m56s

2) Gabriela Carena (Río Cuarto)...4h44m00s

3) Andrea Piñeyro (CABA)...4h56m21s

4) Brenda Bernard (Pergamino)...4h56m35s

5) Susana Oillataguerre (Mar del Plata)...5h03m04s

Asics Triathlon Olímpico ISSports 2023

Hombres

1) Gino Patti (Coronel Pringles)... 2h04m15s

2) Christian Carletto (Mar del Plata)...2h04m31s

3) Lucas Chirico (La Plata)...2h04m41s

4) Santiago Ledesma (Ituzaingó)...2h05m13s

5) Martín Reynoso (Mar del Plata)...2h06m32s

Damas

1) Clara Debiassi (Mar del Plata) 2h24m05s

2) Lucía Dibbern (Tres Arroyos)...2h29m09s

3) Carolina Cardoso (Haedo)...2h31m13s

4) Mariela Mazzitelli (Mar del Plata)...2h41m34s

5) Luisa Miguens (CABA)...2h42m40s