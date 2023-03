Alvarado tiene una visita de riesgo en Paraná

Alvarado todavía no ganó, pero tampoco perdió. El "torito" tuvo un irregular arranque de la Zona A de la Primera Nacional, con un funcionamiento que no termina de ser aceitado y en los tres partidos que jugó, pasó momentos de sobresaltos. Este lunes a las 18, los de César Vigevani visitan a Patronato en Paraná, uno de los grandes candidatos, que todavía no mostró todo su potencial.

Para los dos equipos este tendría que ser el despegue. Ninguno de los dos pudo ganar aún, aunque tienen objetivos diferentes. Mientras Alvarado sigue haciendo pie en la categoría, quiere mantenerse lejos de la zona del descenso y, si se puede, acercarse al Reducido, a Patronato no lo convence nada que no sea el regreso a Primera División, en un año que será duro porque jugara también la Copa Libertadores.

El "torito" empató en sus tres presentaciones con una tónica parecida. Buenas intenciones de entrada y un rendimiento decayendo hasta terminar más cerca de perderlo que de ganarlo. Por eso, sumar de visitante no sería un mal negocio, pero lo primordial será encontrar una mayor regularidad y potencia ofensiva, algo que está en deuda. Sin equipo confirmado, no sorprendería que Vigevani vuelva a apostar a los 5 defensores como en su anterior visita a Flandria.

Por el lado de Patronato, se reforzó de buena manera, pero armó un equipo nuevo y le cuesta aceitar las piezas. A la espera del sorteo de la Copa Libertadores, viene de perder 3 a 0 con Boca en la final de la Supercopa Argentina a la que accedió por su título en la Copa Argentina 2022. De todas maneras, el objetivo primordial del conjunto de Walter Otra (exUnion de Mar del Plata) es pelear la vuelta a Primera y ahí se pondrán las principales energías.