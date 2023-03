Una ciudad inteligente para nuestros abuelos

Empresario de la Ciudad. Fundador de Construyendo General Pueyrredon. Ex candidato a diputado nacional.

Nuestros abuelos son un pilar fundamental de nuestra ciudad. Además de ser un faro moral cuando perdemos el rumbo, su experiencia es un elemento imprescindible no solo para encarar el presente, si no también para planificar el futuro. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, más de un cuarto de los vecinos de Mar del Plata tiene más de 60 años. De estos, ocho de cada diez manifiesta una marcada satisfacción con la ciudad y no duda en responder que es la ciudad que eligen para vivir.

Nuestros adultos mayores conocieron la Mar del Plata próspera, feliz, esa que todos los argentinos ansiaban conocer. Los valores de esa época eran muy distintos a los de ahora. Mi abuela me contaba que el sentimiento de comunidad era mucho más estrecho, la idea de vecindad -esa que reivindicamos desde el vecinalismo- era un valor moral, donde los vecinos se sentían comprometidos a ayudar al prójimo. El compromiso de la comunidad se manifestaba ayudando a la construcción de la casa del vecino, a la limpieza en conjunto de los barrios, en la asistencia cuando el del al lado sufría una tragedia. Esos valores están presentes en todos ellos, y están aquí, ahora, listos para recordarnos.

Sin embargo, nuestros adultos mayores padecen una serie de problemas que nos deben preocupar y ocupar urgentemente. Casi la mitad de los mayores de 60 años en la ciudad pertenece al estrato socioeconómico muy bajo, mientras que en el país esa cifra es del 39%. Por otra parte, la inseguridad alimentaria -se define así a la reducción involuntaria de la porción de comida y la percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos 12 meses en las personas mayores- de la ciudad es del 6,3%.

En tanto que la insuficiencia de ingresos -la evaluación subjetiva sobre la capacidad de los ingresos totales del hogar para cubrir consumos básicos mensuales y sostener patrones de consumo- es del 31,8%, una de cada tres personas. Por último, otro indicador sumamente preocupante de la situación económica es el recorte en medicamentos: 16,7% de las personas mayores de Mar del Plata se encuentran en esta situación.

Desde Construyendo General Pueyrredon insistimos en una serie de propuestas que debemos encarar para mejorar la salud y bienestar de nuestros adultos mayores de manera inmediata. No podemos esperar a que los gobiernos nacional y provincial actúen; hay cosas que desde el municipio ya se pueden hacer. En caso de que lleguemos a ser gobierno, desde el equipo de Construyendo llevaremos a cabo los siguientes proyectos:

Asegurar la seguridad vial de las personas mayores eliminando barreras como veredas y calles rotas, baldosas en mal estado, pozos y demás obstrucciones que impiden la correcta movilidad de las personas mayores, sobre todo para evitar caídas.

Incluir unidades de colectivo de piso bajo para facilitar el acceso de las personas mayores, así como paradas seguras con botones antipánico para evitar situaciones delictivas. Es importante que las ciudades tengan un transporte público desarrollado, con amplia disponibilidad horaria y a coste bajo, ya que la mayoría de personas mayores no conducen. Además, es imperioso que estos tengan suficientes paradas para llegar a todos los puntos de la ciudad para que así tengan una cerca de casa y otra cerca del destino.

Promover políticas de autonomía que disminuyan la dependencia de familiares y servicios públicos. Esto implica un plan integral de autonomía tanto en el plano económico y social, con especial foco en la educación continua y las políticas de reinserción a los espacios comunitarios.

Encarar un plan integral de salud municipal para las personas mayores que contemple tanto su bienestar físico como mental. Esto implica, por una parte, la creación de un hospital municipal para evitar la sobrepoblación en los hospitales y el establecimiento de unidades de atención para personas mayores. Por otra parte, establecer equipos de gerontología en los CAPS con referencia y contrareferencia con el CEMA, y centros especializados en salud del adulto mayor con atención especializada en gerontología, kinesiología, enfermería, medicina general, trabajo social, terapia ocupacional y asistencia jurídica.

Esteban Poloni detalló la propuesta del espacio que lidera para los adultos mayores.

Consolidar una agenda de actividades sociales para adultos mayores: ofrecer un catálogo de actividades culturales y de ocio variadas, con precios asequibles y en lugares de fácil acceso. Fomentar la participación en centros de día, clubes sociales, sociedades de fomento, y distintas instituciones de carácter social. De esta manera, se evita la inactividad y el sentimiento de soledad.

Facilitar y simplificar el acceso a trámites burocráticos, Hoy en día, muchos trámites se realizan por vías digitales o de maneras que nuestros abuelos no están familiarizados. Simplificar estas cosas cosas es simplificarle la vida a ellos.

No podemos empezar a cambiar las cosas hasta que entendamos que nuestros abuelos son la base de nuestra sociedad. Ser una persona mayor no es una carga: muy por el contrario, son ciudadanos activos que participan de la vida política y comunitaria, y se involucran en todos los aspectos de la sociedad, desde el mundo del trabajo hasta la salud y educación. ¿Cómo podemos construir una ciudad inteligente para todos nosotros si no empezamos construyendo una ciudad inteligente para quienes nos trajeron al mundo? Ellos tienen la experiencia necesaria para desarrollarnos como sociedad. Es un deber moral y una necesidad escucharlos.